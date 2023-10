Nije stúdzje suggerearret dat de grutste asteroïde-ynfloedstruktuer leit ûnder súdlik Nij-Súd-Wales

Wittenskippers hawwe koartlyn ûntdutsen wat de grutste asteroïde-ynfloedstruktuer op ierde kin wêze, begroeven ûnder it Murray Basin yn Súdlik Nij-Súd-Wales, Austraalje. Hoewol noch net befêstige wurde, wurdt dizze fertochte ynslachkrater rûsd op sawat 520 km yn diameter, wêrtroch't it hast trije kear grutter is as de Vredefort-ynfloedstruktuer yn Súd-Afrika, dy't op it stuit as de grutste wurdt beskôge.

De ûndersikers fan 'e Universiteit fan Nij-Súd-Wales leauwe dat de Deniliquin-struktuer, sa't it neamd is, sawat 420 miljoen jier lyn foarme wurde koe troch in massale asteroïde-ynslach. As har hypoteze wier is, soe it de rekordboeken opnij skriuwe, en sels de beruchte Chicxulub-krater yn Meksiko oertreffe, bekend om it beëinigjen fan it regear fan 'e dinosauriërs, dy't sawat 150 km breed oerspant.

Asteroïde-ynfloedstruktueren kinne útdaagjend wêze om te identifisearjen, om't se faak ferburgen bliuwe ûnder lagen fan sedimint of wurde ferburgen troch eroazje. Wittenskippers hawwe lykwols koartlyn nije metoaden ûntdutsen om dizze struktueren te ûntdekken troch magnetyske patroanen te analysearjen. De Deniliquin-struktuer waard opspoard op basis fan dizze patroanen, en levere sterke bewiis fan har bestean.

Fierders is bekend dat asteroïde-ynfloeden gearfalle mei wichtige massa-útstjerren yn 'e rin fan' e skiednis, lykas dejinge dy't de dinosaurussen útroege. Dizze lêste ûntdekking suggerearret dat de ierde en oare planeten yn ús sinnestelsel oant likernôch 3.2 miljard jier lyn ûnderwurpen binne oan in grutter oantal ynfloeden. Op it stuit binne d'r 38 befêstige en 43 potensjele ynfloedstruktueren op ierde, fariearjend fan lytse kraters oant grutte begroeven struktueren.

Wylst de ûndersikers har ûndersyk trochgean, bliuwt it te sjen oft de Deniliquin-struktuer offisjeel erkend wurdt as de grutste asteroïde-ynfloedstruktuer op ierde. It ôfgraven en bestudearjen fan dizze kolossale krater kin ûnskatbere weardefolle ynsjoch leverje yn 'e skiednis fan ús planeet en de rol fan kosmyske gefolgen by it foarmjen fan syn geologyske en biologyske evolúsje.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is de Deniliquin-struktuer?

De Deniliquin-struktuer is in fertochte asteroïde-ynslachkrater dy't ûnder it Murray Basin yn Súdlik Nij-Súd-Wales, Austraalje leit. As befêstige, soe it de grutste bekende asteroïde-ynfloedstruktuer op ierde wurde.

2. Hoe grut is de Deniliquin-struktuer yn ferliking mei oare ynfloedkraters?

De Deniliquin-struktuer wurdt rûsd om sawat 520 km yn diameter te wêzen, wêrtroch't it hast trije kear grutter is as de hjoeddeistige grutste bekende ynfloedstruktuer, de Vredefort-ynfloedstruktuer yn Súd-Afrika.

3. Hoe âld is de Deniliquin-struktuer?

Wittenskippers leauwe dat de Deniliquin-struktuer sawat 420 miljoen jier lyn ûntstien is troch in asteroïde-ynslach.

4. Hoe wurde asteroïde ynfloedstruktueren ûntdutsen?

Asteroïde-ynfloedstruktueren kinne útdaagjend wêze om te identifisearjen, mar kinne wurde ûntdutsen troch ferskate metoaden, ynklusyf it analysearjen fan magnetyske patroanen op it ierdoerflak.

5. Wat is de betsjutting fan asteroïde ynfloedstruktueren?

Asteroïde ynfloedstruktueren jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e geologyske en biologyske skiednis fan ús planeet. Se wurde faak assosjearre mei barrens fan massa-útstjerren en hawwe in wichtige rol spile yn it foarmjen fan 'e evolúsje fan 'e ierde.