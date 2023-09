Gearhingjend en kontrolearber Spin-Optical Laser Ûntwikkele troch Technion Undersikers

Ûndersikers fan de Technion hawwe makke in baanbrekkende prestaasje op it mêd fan atoomskaal spin-optyk troch it meitsjen fan in spin-optyske laser út ien atoomlaach. Dizze ynnovaasje fereasket gjin gebrûk fan magnetyske fjilden of kryogenyske temperatueren, wêrtroch't de grinzen fan wat op dit fjild mooglik tocht wurde.

De trochbraak is basearre op gearhingjende spin-ôfhinklike ynteraksjes tusken in inkele atoomlaach en in lateraal beheind fotonysk spinrooster. Dit lattice stipet hege-Q spin-delling steaten troch de fotonyske Rashba-type spin splitting fan in bûn steat yn it kontinuüm. De resultaten fan dit ûndersyk waarden publisearre yn it prestisjeuze tydskrift Nature Materials en te sjen yn 'e Research Briefing fan it tydskrift.

Dizze prestaasje hat wichtige gefolgen foar sawol klassike as quantum spin-ôfhinklike ferskynsels. It iepenet nije mooglikheden foar fûneminteel ûndersyk en de ûntwikkeling fan opto-elektroanyske apparaten dy't sawol elektroanen as fotonspins brûke.

De stúdzje waard útfierd troch ûndersikers fan 'e Technion yn gearwurking mei Tel Aviv University. De ûndersyksgroep belutsen by dizze stúdzje is ferbûn mei it Helen Diller Quantum Center en Russel Berrie Nanotechnology Institute.

De ûndersikers wiene by steat om hege-Q spin-split steaten te berikken troch it bouwen fan fotonyske spin roosters mei ferskillende symmetry eigenskippen. Dizze lattices besteane út in inversion-asymmetry kearn en inversion-symmetry cladding yntegrearre mei in WS2 monolayer. De monolayer tsjinnet as winst materiaal en hat unike delling pseudospins, wêrtroch aktive kontrôle fan spin-optyske ljochtboarnen mooglik makket sûnder de needsaak foar magnetyske fjilden.

Yn de monolayer-yntegrearre spin-dal microcavities wurdt spin-optyske excitonic lasing berikt by keamertemperatuer troch sterke optyske feedback. De minimale-ferlies steat fan it systeem kin wurde regele troch de pomp polarisaasje, jaan kontrôle oer de lasing yntinsiteit en romtlike gearhing.

Dit ûndersyk iepenet nije wegen foar de ûntwikkeling fan oerflak-emittearjende spin-optyske ljochtboarnen. It nimt ek in stap foar it realisearjen fan ferstrengeling tusken daleksitons foar kwantumynformaasje.

De ûntwikkeling fan dizze gearhingjende en kontrolearbere spin-optyske laser toant it potinsjeel fan spin-optika en har tapassingen op ferskate fjilden.

boarnen:

- Undersyksartikel oer natuermaterialen (https://www.nature.com/articles/s41563-021-00940-y)

– Technion (https://www.technion.ac.il/en/2021/07/a-coherent-and-controllable-spin-optical-laser-from-a-single-atomic-layer/)