Atoomklokken brûke om Dark Matter te detektearjen

Wittenskippers fan 'e Universiteit fan Sussex en it National Physical Laboratory yn' t Feriene Keninkryk hawwe in nije manier foarsteld om bepaalde dieltsjes mei lege massa te detektearjen dy't diel útmeitsje fan 'e ûngrypbere tsjustere matearje. Donkere matearje, hoewol net direkt waarnommen, is bekend om effekten te hawwen op it universum dy't net kinne wurde ferklearre troch ús hjoeddeistige modellen fan natuerkunde.

De ûndersikers suggerearje dat atoomklokken, dy't bekend binne om har ungewoane krektens yn tiidmeting, kinne wurde brûkt om dizze dieltsjes te ûntdekken. Atoomklokken mjitte de lytse oscillaasjes fan atomen as se oergean tusken enerzjystaten. Elke fersteuring feroarsake troch in ultra-ljocht donkere materie-dieltsje dy't ynteraksje mei reguliere materiepartikels koe mooglik wurde ûntdutsen troch dizze klokken.

De stúdzje foarstelde earst teoretyske modellen om fariaasjes te mjitten yn timings fan atoomklok. Om har oanpak te validearjen, namen de ûndersikers doe lêzingen fan besteande atoomklokken. De folgjende stap soe wêze om in eksperimint op te setten wêrby't twa atoomklokken fergelike wurde kinne, wêrby't ien mear gefoelich is foar fariaasjes yn fûnemintele konstanten.

Yn dizze bysûndere stúdzje waarden twa fûnemintele konstanten ûndersocht: de fynstruktuerkonstante en de elektroan-to-proton-massaferhâlding. Beide fan dizze konstanten kinne wurde fersteurd troch ynteraksjes mei bepaalde ultralight dieltsjes, lykas de hypotetyske axion, dy't teoretisearre wurde ferantwurdlik foar donkere matearje syn effekten. Troch it mjitten fan de omfang fan dizze fersteuringen soe mooglik de oanwêzigens fan de dieltsjes oanjûn wurde kinne.

Atoomklokken hawwe fiergeande tapassingen bûten timekeeping. Se binne brûkt om gravitasjonele redshift te studearjen, kwantumfysika te ûndersykjen en manieren te ûndersykjen om kwantumynformaasje oer te bringen en op te slaan. No, mei de mooglikheid om atoomklokken te brûken as detektoren fan donkere materie, kinne dizze ynstruminten in nij ryk fan ûndersyk iepenje.

De ûndersikers beklamje dat har befiningen net betrouwe op foarôf besteande teoryen, en de modellen dy't se hawwe ûntwikkele hawwe de fleksibiliteit om tapast te wurden op oare ûnferklearbere ferskynsels. De stúdzje, dy't is publisearre yn 'e New Journal of Physics, biedt in kânsrike avenue foar it observearjen en begripen fan' e enigmatyske tsjustere matearje.

Definysjes:

- Atoomklokken: Ynstruminten dy't tiid mjitte mei de oscillaasjes fan atomen as se bewege tusken enerzjystaten, bekend om har útsûnderlike krektens.

- Donkere matearje: In mysterieuze foarm fan matearje dy't gjin ljocht útstjit, absorbearret of reflektearret, en wêrfan it bestean ôflaat wurdt út syn gravitaasjeeffekten op sichtbere matearje.

- Fundamentele konstanten: Wearden dy't de wetten fan it Universum beskriuwe, lykas de fynstruktuerkonstante en de elektroan-to-proton-massaferhâlding.

- Axion: In hypotetysk dieltsje dat in potinsjele kandidaat is foar tsjustere matearje.

boarnen:

- Universiteit fan Sussex

- Nasjonaal Fysike Laboratoarium

- New Journal of Physics