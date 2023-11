Asteroid Tracking: NASA's PDCO op 'e útkyk foar tichte oanpak

NASA's Defense Coordination Office (PDCO) bliuwt har iverige tafersjoch fan Near-Earth Objects (NEO's), mei de resinte frijlitting fan ynformaasje oer in foarbygean asteroïde. Op 21 novimber wurdt ferwachte dat Asteroid 2023 VW5 binnen 1.7 miljoen kilometer fan de ierde komt. Hoewol net klassifisearre as in potinsjeel gefaarlike asteroïde, sil dizze romterots in nauwe moeting leverje.

Asteroid 2023 VW5, in lid fan 'e Aten-groep fan asteroïden, dielt skaaimerken mei ierdekrúsende Near-Earth Asteroids (NEA's) mei semy-haadassen dy't lytser binne as de ierde. Ferneamd nei de earste yn syn soarte, asteroïde 2062 Aten, waarden dizze NEA's ynearsten identifisearre troch Amerikaanske astronoom Eleanor Helin yn 1976 by it Palomar Observatory.

Mei in breedte fan likernôch 89 fuotten is Asteroid 2023 VW5 yn grutte te fergelykjen mei in fleantúch. Hoewol't syn ôfmjittings dy fan 'e Chelyabinsk asteroïde, dy't yn 2013 yn Ruslân ferneatige, fergrutte, is dizze oankommende romterots gjin bedriging foar it minskdom fanwegen syn relatyf lytse grutte.

Ferrassend is dit net de earste kear dat Asteroid 2023 VW5 tichtby de ierde komt. Optekene skiednis lit sjen dat op 4 septimber 1901 de asteroïde ús planeet passearre op in ôfstân fan 69 miljoen kilometer. Nei syn passaazje op 21 novimber 2021 sil de folgjende tichte oanpak plakfine op 26 augustus 2026, op in ôfstân fan 36 miljoen kilometer.

Astronomen en ûndersikers brûke ferskate techniken, ynklusyf it brûken fan algoritmen, om asteroïden te detectearjen en te folgjen. Wittenskippers fan 'e Universiteit fan Washington publisearre in stúdzje dy't de ûntdekking fan in mooglik gefaarlike asteroïde iepenbiere mei in algoritme neamd HelioLinc3D. Tidens it testen fan it algoritme yn Hawaï ûntdekte it Asteroid 2022 SF289, in kolossale romterots dy't hast 600 feet yn 'e breedte mjit. Nettsjinsteande syn grutte foarmet dizze asteroïde gjin direkt gefaar foar de ierde.

It HelioLinc3D-algoritme fertrout op Rubin's wiidweidige dataset om asteroïden te identifisearjen en te kontrolearjen. Troch dizze avansearre techniken kinne wittenskippers trochgean mei it ferbetterjen fan ús begryp en reewilligens foar potensjele himelske bedrigingen.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wat is in Near-Earth Object (NEO)?

A: In Near-Earth Object (NEO) is elke asteroïde of komeet dy't binnen 1.3 astronomyske ienheden (sawat 195 miljoen kilometer) fan 'e ierde komt.

F: Wat is in potinsjeel gefaarlike asteroïde?

A: In potinsjeel gefaarlike asteroïde (PDA) is in asteroïde dy't in bedriging foar de ierde kin foarmje troch syn grutte en tichtby.

F: Hoe wurde asteroïden folge?

A: Astronomen brûke ferskate metoaden om asteroïden te folgjen, ynklusyf grûnbasearre teleskopen, romtebasearre observatoria, en algoritmen dy't gegevens analysearje om har trajekten te identifisearjen en te foarsizzen.

F: Wat is de betsjutting fan 'e Aten-groep asteroïden?

A: De Aten-groep fan asteroïden is in kategory fan ierdkrúsende Near-Earth Asteroids (NEA's) mei banen dy't lytser binne as de ierde. Se binne neamd nei de earste ûntdutsen asteroïde fan dit soarte, 2062 Aten.

F: Hoe helpe algoritmen by it opspoaren fan asteroïden?

A: Algoritmen, lykas HelioLinc3D, brûke grutte datasets om asteroïden te identifisearjen en te folgjen. Troch patroanen en trajekten te analysearjen, helpe dizze algoritmen wittenskippers yn har oanhâldende ynspanningen om potinsjele bedrigingen út 'e romte te kontrolearjen.