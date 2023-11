In resinte trochbraak troch ûndersikers oan 'e Universiteit fan Leeds hat de lange-holden oertsjûgingen fan astronomen oer Be-stjerren ferpletterd, en smyt nij ljocht op dizze enigmatyske himelske objekten. Be-stjerren, bekend om har emisjelinen en B-spektraaltypen, hawwe wittenskippers al mear as in ieu ferovere sûnt har ûntdekking troch Italjaanske astronoom Angelo Secchi yn 1866.

Tradysjoneel leauden astronomen dat Be-stjerren foaral bestienen yn binêre systemen, en dûnsen yn pearen oer it hielal. De analyze fan gegevens fan 'e Gaia-satelliet fan 'e Jeropeeske romtefeartorganisaasje hat lykwols oertsjûgjend bewiis levere dy't dit hearskjende idee útdaagje. It liket derop dat Be-stjerren net allinich twatallen binne, mar earder trijelingen, mei trije himellichems dy't yngewikkeld mei-inoar ynteraksje.

Troch it observearjen fan de beweging fan stjerren oer de nachtlike himel oer langere en koartere perioaden, ûntdutsen ûndersikers telltale tekens fan selskip. As in stjer lâns in rjochte baan beweecht, jout dat de oanwêzigens fan ien stjer oan. Lykwols, de oanwêzigens fan meardere stjerren resultearret yn in detectable wobble of sels in spiraal patroan. Ferrassend, de stúdzje die bliken dat Be-stjerren in legere taryf fan begelieders lieten sjen yn ferliking mei harren B-stjerren tsjinhingers yn 't earstoan, yn tsjinstelling ta ferwachtingen.

Fierder ûndersyk ûntbleate dat de tredde stjer faak yn it toaniel komt, beynfloedet it trajekt fan 'e begelieder en fasilitearret de oerdracht fan materiaal dat nedich is foar de foarming fan' e ûnderskate gasfoarmige skiif dy't Be-stjerren omhult - in himelsk spektakel dat docht tinken oan de ringen fan Saturnus. Dizze begelieders, ienris sichtber foar ús, wurde ûnsichtber makke fanwege de "vampire" Be-stjer dy't har massa stadichoan drainet oant se te fermindere wurde om te observearjen.

De gefolgen fan dizze baanbrekkende ûntdekking wreidzje bûten it ryk fan Be-stjerren. Fan swarte gatten en neutroanenstjerren oant boarnen fan gravitaasjewellen, is ús begryp fan dizze kosmyske ferskynsels djip beynfloede. Mei de opkomst fan ûndersyk nei gravitaasjewellen biedt dizze nijfûne kennis weardefolle ynsjoch yn 'e stjerren dy't dizze yntrigearjende gravitaasjefersteuringen berte bringe.

Lykas professor René Oudmaijer fan 'e School of Physics and Astronomy fan' e Universiteit opmurken: "Binariteit is essensjeel yn stellare evolúsje, mar wy geane no fierder as dat paradigma. Triples binne de nije binaries wurden." Dizze revolúsje yn ús begryp fan himelske selskip iepenet doarren nei in yngewikkelder en boeiend universum dat wachtet om te ûntrafelen.

FAQs:

F: Wat binne Be-stjerren?

A: Be-stjerren binne in ferskaat groep stjerren, karakterisearre troch har B-spektrale typen en de oanwêzigens fan emisjelinen yn har spektra. Se binne net-superreuze B-stjerren dy't ien of mear Balmer-emisjelinen fertoane of se yn it ferline útstald hawwe.

F: Hoe wiene Be-stjerren tradisjoneel tocht te bestean?

A: Yn it ferline leauden astronomen dat Be-stjerren meast bestienen yn binêre systemen, mei twa stjerren dy't om elkoar rûnen.

F: Wat iepenbiere de resinte ûntdekking?

A: De resinte ûntdekking útdage it tradisjonele leauwen troch bewiis te leverjen dat Be-stjerren foarkomme yn triple systemen, wêr't trije himellichems mei-inoar ynteraksje.

F: Hoe hat dizze ûntdekking ynfloed op ús begryp fan oare himelske objekten?

A: Dizze ûntdekking hat wichtige gefolgen foar ús begryp fan swarte gatten, neutronstjerren en boarnen fan gravitaasjewellen, en jout ynsjoch yn 'e stjerren dy't har formaasje foarôfgeane.

F: Hoe wurde de begelieders fan Be-stjerren ûnsichtber makke?

A: De "vampire" Be-stjer absorbearret stadichoan de massa fan syn begeliederstjerren, wêrtroch't se te lyts en dimmen wurde om te observearjen.