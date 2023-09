Tsjûge fan it Noarderljocht yn Ierlân: Jo gids foar it spektakulêre natuerferskynsel

It noarderljocht, ek wol bekend as de aurora borealis, is ien fan 'e meast betoverende natuerlike bylden yn' e wrâld. In protte minsken tinke dat jo nei fiere bestimmingen lykas Yslân of Alaska moatte reizgje om se te sjen, mar it goede nijs is dat jo dit prachtige ferskynsel hjir yn Ierlân en Noard-Ierlân kinne tsjûgje.

Dizze adembenemende toanen fan griene, rôze, blauwe en pearse ljochten kinne sjoen wurde fan ferskate lokaasjes yn it hiele lân. Fan 'e noardkust fan Noard-Ierlân en dielen fan' e Antrim-kust oant Co Mayo oan 'e westkust fan Ierlân, Ashbourne yn Co Meath, en sels it Dublin-gebiet, hawwe jo in kâns om dit etheryske spektakel te belibjen.

Om jo kânsen op it sjen fan it noarderljocht te fergrutsjen, kin de kommende equinox op 23 septimber in geunstige tiid wêze. De equinox beynfloedet it magnetysk fjild fan 'e ierde en de kanteling fan' e planeet, dy't ideale omstannichheden meitsje kinne foar it waarnimmen fan aurora, neffens David Moore, redakteur fan it tydskrift Astronomy Ireland.

It is lykwols wichtich om te notearjen dat d'r gjin garânsje is foar tsjûge fan it noarderljocht. Faktoaren lykas sinneaktiviteit, bewolking en ljochtfersmoarging fan stêden en stêden kinne ynfloed hawwe op sichtberens. De lanlike noardkust fan Noard-Ierlân en plakken lykas Mayo, dy't unbelemmerd útsjoch op 'e Atlantyske Oseaan biede, wurde beskôge as ien fan 'e bêste lokaasjes foar it besjen fan aurora.

De aurora borealis is it gefolch fan sinneflaters, of útbarstings op 'e sinne, dy't miljarden tonnen strieling frijlitte yn 'e romte. Dizze dieltsjes botse dan mei de atmosfear fan 'e ierde, en meitsje de libbene kleuren fan it noarderljocht. Normaal foarmje de ljochten in ovale foarm om de Noardpoal, mar by intense aktiviteit kin de aurora sa fier nei it suden as Ierlân útwreidzje.

As jo ​​​​benijd binne om de aurora te sjen, is it krúsjaal om in lokaasje te finen fuort fan troch de minske makke ljochten. Wenje yn in stêd of stêd kin jo allinich grutte displays sjen litte, wylst op it plattelân mei minimale ljochtfersmoarging in better sicht kin leverje. Astronomy Ierlân biedt in aurora warskôgingstsjinst dy't de kâns fan waarnimmingen foarsist op basis fan sinneaktiviteit.

Unthâld, heldere loften binne essensjeel foar tsjûge fan it noarderljocht, dus hâld in each op waarsomstannichheden. Hoewol't Ierlân sa no en dan bewolkt en reinich waar ûnderfynt, binne d'r noch mooglikheden om dit ynspirearjende natuerferskynsel te sjen. Hâld in each foar takomstige aurora-alerts en meitsje plannen om de magy fan it noarderljocht yn jo eigen eftertún te belibjen.

Boarne: Belfast Live (gjin URL's levere)