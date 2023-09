Stjer werhelle kearen fersnippere en konsumearre troch Black Hole Confounds Astronomen

Astronomen fan 'e Universiteit fan Leicester hawwe in yntrigearjende ûntdekking makke - in stjer dy't fergelykber is mei ús sinne dy't hieltyd wer ferneatige en fertarre wurdt troch in swart gat dat 500 miljoen ljochtjier fuort leit. Dit dramatyske barren resultearret yn regelmjittige útbarstings fan ljocht dy't sawat elke 25 dagen foarkomme. Typysk, swart gat útbarstings, bekend as tidal disruption eveneminten, barre as in swart gat fersoargje in stjer. Yn dit gefal suggerearje de útstjit lykwols dat de stjerren mar foar in part ferneatige wurde, wêrby't it proses him hieltyd wer werhellet.

De observaasjes lieten twa soarten útbarstings sjen: dy dy't elke pear oeren foarkomme en dy't sawat ien kear yn 't jier foarkomme. De regelmjittigens fan útstjit yn dit bysûndere gefal foel tusken de twa utersten, wat oanjout op in unyk ferskynsel. Yn stee fan te ferfallen as ferwachte, soe de stjer, neamd Swift J0230, ljocht skine foar in perioade fan sân oant tsien dagen en dan ynienen útskeakelje, werhelje dizze syklus elke 25 dagen.

De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Nature Astronomy, jout net allinich ynsjoch yn hoe't swarte gatten omrinende stjerren fersteure, mar ûntdekt ek in nije klasse fan diels fersteurde stjerren. Dr Robert Eyles-Ferris, in resinte PhD-ûntfanger fan 'e Universiteit fan Leicester, beklammet de betsjutting fan dizze fynst troch te sizzen: "Swift J0230 is in spannende oanfolling oan 'e klasse fan diels fersteurde stjerren."

De haadauteur fan 'e stúdzje, Dr. Phil Evans, beklammet dat dit de earste kear is dat wittenskippers tsjûge hawwe fan in stjer lykas de sinne dy't ferskate kearen fersnippere en konsumeare troch in swart gat mei lege massa. Modellen fan 'e Swift J0230-útbarsting jouwe oan dat de stjer fan ferlykbere grutte is as de sinne en in elliptysk paad om in leechgewicht swart gat yn it sintrum fan syn galaxy draait. Likernôch trije ierdemassa's fan materiaal wurde leaud dat se út 'e sfear fan Swift J0230 skuord wurde en ferwaarme as se yn it swarte gat falle, en berikke temperatueren fan sawat 2,000,000 °C. Dizze yntinse waarmte makket in oerfloed fan röntgenstralen frij, ynearsten ûntdutsen troch NASA's Neil Gehrels Swift Observatory.

De ûndersikers skatte dat it swarte gat dat ferantwurdlik is foar dizze ferskynsels relatyf lyts is yn ferliking mei supermassive swarte gatten, mei in massa fan 10,000 oant 100,000 kear dy fan 'e sinne. De ûntdekking fan Swift J0230 waard mooglik makke troch it brûken fan in nij ark ûntwikkele troch it Leicester-team, in transientdetektor neamd. Dr Kim Page, dy't meiwurke oan 'e stúdzje, ferwachtet dat d'r in protte mear himelske objekten lykas Swift J0230 wachtsje om ûntdutsen te wurden, tank oan har nije transient-jachtark.

Dit baanbrekkende ûndersyk smyt ljocht op 'e mysterieuze en ynspirearjende aktiviteiten dy't foarkomme yn 'e buert fan swarte gatten. De ûntdekking fan Swift J0230 bringt ús ien stap tichter by it begripen fan dizze enigmatyske kosmyske ferskynsels.

boarnen:

- Natuerastronomy

- Universiteit fan Leicester