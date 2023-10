Krêftige radioburst ûntdutsen fan ôfstân Galaxy

Astronomen hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke troch in snelle radioburst (FRB) te detektearjen fan in fiere galaxy dy't acht miljard ljochtjierren reizge om de ierde te berikken. Dizze bysûndere FRB is machtiger en is ûntstien fan folle fierder fuort dan alle earder opnommen, nei't it barde doe't it universum minder wie as de helte fan syn hjoeddeistige leeftyd. De oarsaak fan FRBs bliuwt in mystearje, mei teoryen fariearjend fan frjemd libben oant magnetars, dy't heul magnetyske deade stjerren binne.

De radio-burst waard ûntdutsen troch de Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) radioteleskoop yn West-Austraalje. It hat yn minder as in millisekonde safolle enerzjy frijmakke as de sinne oer 30 jier útstjit. Wylst hûnderttûzenen FRB's deistich yn 'e himel kinne foarkomme, binne mar sawat tûzen ûntdutsen, mei de oarsprong fan just 50 identifisearre. Om de boarne fan 'e lêste útbarsting te spoaren, brûkten astronomen de Very Large Telescope yn Sily en fûnen dat it kaam út in galaxy dy't mooglik gearfoege is mei oare stjerrestelsels, wêrtroch mooglik de magnetar ûntstie.

Njonken it ûntraffeljen fan it mystearje fan FRB's, hoopje wittenskippers se te brûken as in ark om de mystearjes fan it universum te ferkennen. FRB's wurde bedrukt mei de hantekening fan it gas dat se troch reizgje, en jouwe wittenskippers in manier om de hoemannichte matearje yn it kosmyske web te mjitten en it totale gewicht fan it universum te bepalen. Om in krekter mjitting te krijen, sille lykwols hûnderten mear FRB's moatte wurde waarnommen mei avansearre radioteleskopen dy't nei ferwachting yn 'e heine takomst operasjoneel sille wurde.

Dizze baanbrekkende ûntdekking bringt ús tichter by it begripen fan 'e oarsprong fan FRB's en it kosmyske web. Mei fierder ûndersyk en foarútgong yn technology, leauwe wittenskippers dat se mear geheimen fan it universum sille ûntsluten.

