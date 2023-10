De tanimmende skea fan satelliten mei lege ierdebaan op wittenskiplik ûndersyk

Low Earth orbit (LEO) satellytkonstellaasjes, lykas Elon Musk's Starlink en Amazon's koartlyn meidien ras, feroarsaakje wichtige skea oan wittenskiplik ûndersyk. Dizze satelliten, eartiids priizge foar har potensjeel om wrâldwide breedbândekking te leverjen, resultearje no yn ljochtfersmoarging dy't de stúdzje fan 'e nachthimel sterk hindere. Nettsjinsteande ynspanningen om de helderheid fan dizze satelliten te dempen, hawwe wittenskippers fûn dat se de oanrikkemandearre helderheidsgrinzen noch mear as twa kear oerskriuwe.

In resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature markearre hoe't in prototype fan AST SpaceMobile's BlueBird-swerm ien fan 'e helderste objekten yn' e himel is wurden. In oare stúdzje hat fierder oantoand dat sels fertsjustere satelliten noch signifikant helderder binne dan wat astronomen akseptabel beskôgje om ynterferinsje mei romtewittenskip te minimalisearjen.

Astronomen dy't in konferinsje bywenne organisearre troch it Sintrum fan 'e Ynternasjonale Astronomyske Uny foar de beskerming fan' e tsjustere en stille himel tsjin satellytkonstellaasje-ynterferinsje, utere soargen oer de fergriemjende effekten fan dizze satelliten op ûndersyk nei de nachthimmel. Nettsjinsteande besykjen om har satelliten tsjuster te meitsjen, bliuwt de helderheid in oanhâldend probleem. Besteande folchsystemen foar LEO-satelliten binne kostber en hawwe gjin skaalberens.

Regulators binne traach om dizze soargen oan te pakken, en fertrouwe benammen op frijwillige rjochtlinen dy't gjin sinfolle beheiningen leverje. Derneist binne d'r fragen oer de fraach oft de skea feroarsake oan wittenskiplik ûndersyk rjochtfeardige is troch de foardielen fan ferbettere breedbântagong yn ôfstânsgebieten. LEO satellytsystemen, wylst se ferbining yn isolearre regio's ynskeakelje, hawwe opmerklike kapasiteitsbeheiningen, yn tsjinstelling ta glêstried of 5G draadloze netwurken.

Starlink, bygelyks, tsjinnet op it stuit 1.5 miljoen brûkers wrâldwiid, wylst miljoenen yn 'e Feriene Steaten noch gjin tagong hawwe ta betelbere breedbân. De hege kosten fan satellyt ynternet beheine har fermogen om bredere ferbiningsproblemen oan te pakken. Fierders binne der plannen om noch tsientûzenen satelliten de romte yn te lansearjen, wat de ljochtfersmoarging en de gefolgen dêrfan op wittenskiplik ûndersyk fierder fergruttet.

