Astronomen fine de tichtste ultrastrippede supernova: SN 2021agco yn UGC 3855

In team fan astronomen ûnder lieding fan Shengyu Yan fan Tsinghua University yn Peking, Sina hat in nije ultrastrippede supernova ûntdutsen, SN 2021agco. De supernova waard ûntdutsen mei de Half Meter Telescope (HMT) by it Xingming Observatory yn Sina. SN 2021agco waard fûn yn 'e galaxy UGC 3855, dy't sawat 130 miljoen ljochtjierren fuort is.

Ultrastrippede supernova's, lykas SN 2021agco, binne in seldsum soarte supernova wêrby't de foarâlderomhulsel fan 'e stjer ekstreem stript is foar de eksploazje. Dit resulteart yn spektrale skaaimerken dy't lykje op oare supernovae mei stripped-envelope (SNe Ib/Ic), mar relatyf swak. De ûntdekking fan SN 2021agco jout weardefolle ynsjoch yn it gewelddiedich massaferlies en it strippen fan bûtenste lagen dy't foarkomt yn dizze soarten supernova's.

De ûndersikers skatte dat SN 2021agco in ejecta-massa hie fan sawat 0.26 sinnemassa's en in kinetyske enerzjy fan likernôch 95.7 quindecillion erg. De foarfaarstjer soe nei alle gedachten in envelope hawwe mei in straal fan 78.4 sinnestraal, in massa fan 0.1 sinnemassa's en in ynjeksjeenerzjy fan 89.3 quindecillion erg.

De host-galaxy, UGC 3855, is in tuskenlizzende spiraalgalaxy dy't likernôch 10.6 miljard jier âld is. It hat in massa fan sa'n 2.6 miljard sinnemassa's en in leech stjerfoarmingtempo fan 0.2 sinnemassen yn 't jier.

Dizze ûntdekking ûnderstreket it belang fan it bestudearjen fan supernovae om de evolúsje fan stjerren en stjerrestelsels better te begripen. SN 2021agco fertsjintwurdiget it tichtst bekende foarbyld fan in ultrastrippede supernova by de ierde, en biedt astronomen in unike kâns om de eigenskippen en gedrach fan dizze seldsume kosmyske barrens te studearjen.

boarnen:

"Untdekking fan 'e tichtste ultrastrippede supernova: SN 2021agco yn UGC 3855" - arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Ofbylding: Iere-fase-ôfbyldings fan it SN 2021agco-fjild waarnommen troch ATLAS en de Half Meter Telescope (HMT) mei de oerbleaune ôfbyldings mei host-galaxy-sjabloan subtrahearre. Kredyt: arXiv (2023)

Definysjes:

Supernova: In krêftige en ljochte stellare eksploazje.

In krêftige en ljochte stellare eksploazje. Type I en Type II Supernovae: Supernovae wurde klassifisearre op basis fan har atoomspektra. Type I supernovae misse wetterstof yn har spektra, wylst Type II supernovae spektrale linen fan wetterstof hawwe.

Supernovae wurde klassifisearre op basis fan har atoomspektra. Type I supernovae misse wetterstof yn har spektra, wylst Type II supernovae spektrale linen fan wetterstof hawwe. Type Ib Supernova: In subklasse fan stripped-envelope core-collapse supernovae dêr't in massive stjer, mei syn bûtenste envelope fan wetterstof stripped fuort, ynstoart ûnder syn eigen swiertekrêft.

In subklasse fan stripped-envelope core-collapse supernovae dêr't in massive stjer, mei syn bûtenste envelope fan wetterstof stripped fuort, ynstoart ûnder syn eigen swiertekrêft. Ultrastrippede supernova: In seldsume soarte supernova wêrby't de foarfaar-omhulsel foar de eksploazje ekstreem stript is, wat resulteart yn spektrale funksjes fergelykber mei SNe Ib/Ic, mar relatyf swak.

In seldsume soarte supernova wêrby't de foarfaar-omhulsel foar de eksploazje ekstreem stript is, wat resulteart yn spektrale funksjes fergelykber mei SNe Ib/Ic, mar relatyf swak. Ejecta massa: De massa materiaal dy't ferdreaun is by in supernova-eksploazje.

De massa materiaal dy't ferdreaun is by in supernova-eksploazje. Kinetyske enerzjy: De enerzjy ferbûn mei de beweging fan in objekt.

De enerzjy ferbûn mei de beweging fan in objekt. Foarâlder: De stjer dy't in supernova-eksploazje ûndergiet.

De stjer dy't in supernova-eksploazje ûndergiet. Solar radii: In mjitienheid gelyk oan de straal fan 'e sinne.

In mjitienheid gelyk oan de straal fan 'e sinne. Star-formaasje rate: De snelheid wêrmei't nije stjerren wurde foarme binnen in galaxy.