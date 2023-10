De Siena Galaxy Atlas: In wiidweidige kaart fan 'e kosmos

De Siena Galaxy Atlas (SGA) is in wiidweidige kaart fan 'e kosmos dy't de ôfstân, lokaasje en gemysk profyl fan 380,000 stjerrestelsels oer de helte fan 'e nachthimel omfettet. Ûntwikkele troch in team fan astronomen mei de Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, de SGA kombinearret gegevens fan trije wiidweidige ûndersiken foltôge tusken 2014 en 2017. De kaart jout krekte ynformaasje oer de lokaasjes, foarmen en maten fan hûnderten tûzenen grutte stjerrestelsels.

Foarôfgeand oan de oprjochting fan 'e SGA befette eardere galaxy-kompilaasjes ûnkrekte ynstjoerings, lykas ferkearde posysjes en grutte fan stjerrestelsels, en ek ynstjoerings dy't gjin stjerrestelsels wiene, mar stjerren of artefakten. De SGA elimineert dizze flaters foar in grut diel fan 'e himel en ferbetteret de helderheidsmjittingen foar stjerrestelsels, eat dat earder net betrouber beskikber wie foar in stekproef fan dizze grutte.

De SGA is in weardefolle boarne foar astronomen dy't de formaasje fan galaxy's en de struktuer fan it hielal bestudearje. It helpt om in wiidweidich byld te jaan fan 'e kosmos en stipet fierder ûndersyk. All-sky-ûndersiken lykas de SGA kinne wittenskippers brede patroanen identifisearje oer in populaasje fan objekten, nije ûntdekkingen yn kontekst sette en kandidaten identifisearje foar rjochte observaasjes.

De gegevens foar de SGA komme fan ferskate teleskopen, ynklusyf de Dark Energy Camera, Mosaic3-kamera, en Beijing-Arizona Sky Survey. Dizze ûndersiken makken bylden yn optyske en ynfrareade golflingten, dy't in gebiet fan 20,000 fjouwerkante graden beslaan, dat is hast de helte fan 'e nachthimel. De SGA is ek de earste enkête om gegevens te leverjen oer de ljochtprofilen fan 'e stjerrestelsels.

De SGA, neamd nei Siena College yn New York, is fergees online beskikber foar sawol profesjonele astronomen as it publyk. Neist syn wittenskiplik nut, befettet de atlas tal fan bylden fan prachtige galaxies, wêrtroch it in weardefolle boarne is foar elkenien dy't ynteressearre is yn it ferkennen fan ús hoeke fan it Universum.

