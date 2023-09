Nije metoade brûkt dûbele perioade RR Lyr-stjerren om ôfstannen fan galaxies te mjitten

Astronomen hawwe in nije metoade ûntwikkele om de ôfstannen fan stjerrestelsels sekuer te mjitten troch RR Lyr-stjerren mei dûbele perioade te brûken. Dizze metoade elimineert de needsaak foar spektroskopyske waarnimmings en hat it potinsjeel om it stekproef fan stjerrestelsels mei krekte ôfstannen mei mear dan 20 kear te fergrutsjen.

RR Lyr-stjerren binne pulsearjende fariabelen dy't 100 kear helderder binne as ús sinne en mear as twa kear sa âld binne. Se kinne tsjinje as in "standert kears" foar it mjitten fan galaxy ôfstannen fanwegen de relaasje tusken harren pulsaasje perioade en helderheid. Dizze stjerren binne in protte brûkt foar ôfstânmjittingen, tegearre mei klassike Cepheiden, foar stjerrestelsels tichtby ús.

Yn in resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Astronomy hawwe astronomen fan 'e National Astronomical Observatories fan' e Sineeske Akademy fan Wittenskippen foarsteld it brûken fan dûbele perioade RR Lyr-stjerren om galaxyôfstannen te mjitten mei in optimalisearre ôfstânflater fan 1-2%.

Dûbele perioade RR Lyr-stjerren binne unyk om't se pulsaasje mei mear as ien perioade fertoane. De twa perioaden wurde ferbûn mei stjerlike eigenskippen lykas massa en elemintêre oerfloed. Troch dizze twa perioaden te bestudearjen kinne astronomen in perioade-ljochtsterkte relaasje fêststelle ûnôfhinklik fan elemintêre oerfloed, wêrtroch ôfstânmjittingen allinich basearre binne op fotometry.

Dizze nije metoade biedt in manier om ôfstânmjittingen te krijen fan tichteby lizzende stjerrestelsels út fotometry allinich, sûnder te betrouwen op spektroskopyske waarnimmings. Neffens Dr Licai Deng, in senior ûndersiker by NAOC en mei-auteur fan 'e stúdzje, hat dizze metoade it potinsjeel om de stekproef fan galaxies te fergrutsjen mei ôfstânmjittingen mei hege presyzje mei in faktor fan 20 of mear.

Dûbele perioade RR Lyr-stjerren jouwe net allinich krekte ôfstânmjittingen, mar ek weardefolle ynformaasje oer elemintêre oerfloed. Yn 'e takomst, mei de komst fan avansearre teleskopen lykas de China Space Station Telescope en it Vera C. Rubin Observatory, wurde ferwachte dat tsientûzenen dûbele perioade RR Lyr-stjerren yn tichtby stjerrestelsels ûntdutsen wurde. Troch gebrûk te meitsjen fan de metoade foar ôfstânmjitting basearre op dizze stjerren, hoopje astronomen in 3D yntuïtive kaart fan 'e Lokale Groep te meitsjen en in Hubble-konstante mei hege presyzje te krijen.

Oer it algemien biedt it gebrûk fan dûbele perioade RR Lyr-stjerren as ôfstânsindikators in kânsrike wei om ús begryp fan 'e kosmos en de grutte stjerrestelsels dêryn te befoarderjen.

boarnen:

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S., & Deng, L. (2023). It brûken fan dûbele modus RR Lyrae stjerren as robúste ôfstân en metallicity yndikatoaren. Natuerastronomy.

- Ofbyldingskredyt: NAOC