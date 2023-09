Astronomen fine potensjeel tichtst swarte gatten by de ierde yn Hyades-kluster

Astronomen hawwe útsteld dat de tichtste swarte gatten by de ierde yn 'e Hyades-kluster lizze kinne, dy't sawat 150 ljochtjierren fan 'e sinne ôf leit. Dizze ûntdekking suggerearret dat dizze swarte gatten miljoenen jierren lyn út 'e kluster ferdreaun binne en no allinich troch de galaxy dwale. Yn ferliking mei it earder bekende tichtste swarte gat soene dizze nije kandidaten sawat tsien kear tichter by de ierde wêze.

De Hyades-kluster is in iepen kluster, besteande út hûnderten stjerren yn it stjerrebyld Taurus. Iepen klusters binne groepen stjerren dy't nei alle gedachten tagelyk foarme binne út deselde wolk fan gas en stof. As gefolch hawwe stjerren binnen dizze klusters mienskiplike skaaimerken yn termen fan gemyske komposysjes en leeftyd.

Om de mooglike oanwêzigens fan swarte gatten yn 'e Hyades Cluster te ûndersykjen, hat in team fan ûndersikers ûnder lieding fan Stefano Torniamenti fan' e Universiteit fan Padua simulaasjes útfierd fan stjerbeweging en evolúsje binnen it kluster. Dizze simulaasjes omfette swarte gatten, en de resultaten waarden fergelike mei observaasjes makke troch de Gaia romteteleskoop oangeande de snelheden en posysjes fan de stjerren yn it kluster.

De ûndersikers kamen ta de konklúzje dat de simulaasjemodellen dy't it bêste oerienkomme mei de waarnimmings twa of trije swarte gatten binnen it kluster omfette. Fierder, simulaasjes dy't ferantwurde foar swarte gatten wurde útstutsen út de Hyades net mear as 150 miljoen jier lyn ek ôfstimd mei Gaia gegevens. Dit suggerearret dat as de swarte gatten mei geweld út it kluster ferdreaun waarden, har foarôfgeande bestean noch evident wêze soe yn 'e stellare populaasje.

Sels as de swarte gatten de Hyades al ferlitten hawwe, jouwe de simulaasjes oan dat se it tichtste swarte gatten by de ierde bliuwe soene. Eardere records foar de tichtste swarte gatten by de ierde, Gaia BH1 en Gaia BH2, waarden dit jier ûntdutsen en lizze respektivelik 1,560 en 3,800 ljochtjierren fuort. Yn ferliking soene de potinsjele swarte gatten yn 'e Hyades-kluster folle tichterby wêze.

It ûndersyk beljochtet de ynfloed fan 'e Gaia-romteteleskoop, wêrtroch astronomen foar it earst de yndividuele posysjes en bewegingen fan stjerren yn klusters lykas de Hyades kinne studearje. Troch de posysjes en bewegingen fan miljarden stjerren sekuer te mjitten, makket Gaia it opspoaren fan gravitasjonele ynfloeden fan ferburgen objekten lykas swarte gatten mooglik.

De befinings fan dizze stúdzje jouwe ljocht op de oanwêzigens en ferdieling fan swarte gatten yn 'e galaxy en drage by oan in better begryp fan' e evolúsje fan stjerklusters. It ûndersyk waard publisearre yn 'e Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

boarnen:

- "Astronomen fine mooglik swarte gatten it tichtst by de ierde." Space.com.

- "De tichtste swarte gatten by de ierde kinne yn Hyades Cluster lizze." Nije Atlas