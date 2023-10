Nije ynsjoch yn snelle radio-bursts en ierdbevings

In resinte stúdzje útfierd troch de Universiteit fan Tokio hat nije ynsjoch levere yn it mysterieuze ferskynsel bekend as snelle radio-bursts (FRB's) troch parallellen te tekenjen mei ierdbevings. FRB's binne yntinsive bursts fan radio-enerzjy dy't mar millisekonden kinne duorje en ûntsteane út djippe romte. De krekte oarsaak en oarsprong fan FRB's binne ûngrypber bleaun, mar dit ûndersyk suggerearret dat "stjerbevingen" op neutronstjerren ferantwurdlik wêze kinne.

Neutronstjerren binne ongelooflijk dichte stjerren dy't foarmje as superreuzestjerren ynstoarte, en in lytse, tichte kearn efterlitte. Magnetars, in soarte fan neutroanenstjer mei sterke magnetyske fjilden, binne waarnommen dy't FRB's útstjitte. It konsept fan stjerbevingen op magnetêre oerflakken, fergelykber mei ierdbevings op ierde, biedt in plausibele ferklearring foar it foarkommen fan FRB's.

It ûndersyksteam fergelike gegevens fan FRB's, ierdbevings en sinneflaters. Se fûnen ûnderskate oerienkomsten tusken FRB's en ierdbevings, benammen yn termen fan it foarkommen fan neiskok en de ôfname fan neiskokken yn 'e rin fan' e tiid. Oan 'e oare kant wiene der opmerklike ferskillen tusken FRB's en sinneflaters. Dizze analyze tsjinsprekt eardere stúdzjes en smiet nij ljocht op 'e aard fan FRB's.

Dizze ûntdekking hat it potensjeel om ús begryp fan ierdbevings, matearje mei hege tichtheid en kearnfysika te feroarjen. Troch it bestudearjen fan FRB's en har ferbining mei starquakes, kinne wittenskippers weardefolle ynsjoch krije yn it gedrach fan tichte matearje en de dynamyk fan kearnfysika.

It ûndersyk fan 'e Universiteit fan Tokio brûkte gegevens fan' e fiifhûndert meter Aperture Spherical Telescope (FAST) yn Sina en it no ôfskaft Arecibo Telescope yn Puerto Rico. Dizze grutte teleskopen mei ien skûtel levere krúsjale ynformaasje foar de stúdzje.

Foarút, fierder ûndersyk nei de ferbining tusken FRB's en stjerrebevingen koe nije ûntdekkingen ûntsluten oer de mystearjes fan ús universum. Troch de geheimen fan rappe radio-bursts te ûntdekken, kinne wittenskippers úteinlik ús begryp fan 'e kosmos en syn ynderlike wurken ferdjipje.

boarnen:

- Universiteit fan Tokio

- It Kanto Regionaal Untwikkelingsburo

- De ynternasjonale missy om de sinne te studearjen (Hinode)