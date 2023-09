Spektrale evolúsje fan XTE J1810-189 ûndersocht troch astronomen

Jeropeeske astronomen hawwe de Neutronstjer Interior Composition Explorer (NICER) oan board fan it International Space Station (ISS) brûkt om spektrale analyze út te fieren fan XTE J1810–189, in röntgenbinêre mei lege massa. Harren befiningen, publisearre op de preprint-tsjinner arXiv, jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e spektrale evolúsje fan dit systeem.

X-ray binaries (XRB's) besteane út in normale stjer as in wite dwerch dy't massa oerbringt op in kompakte neutronestjer as in swart gat. Low-massa X-ray binaries (LMXBs) en hege massa X-ray binaries (HMXBs) wurde ûnderskieden basearre op de massa fan 'e begelieder stjer.

XTE J1810–189 is in neutroanenstjer LMXB mei in rûsde ôfstân tusken de 11,400 en 28,400 ljochtjierren. It fertoant in transient gedrach, ôfwikseljend tusken rêstige fazen en perioaden fan ferhege röntgen-emisje troch oanlûking op 'e neutroanenstjer.

Tidens in röntgenútbarsting yn septimber 2020 observearren astronomen ûnder lieding fan Arianna Manca fan 'e Universiteit fan Cagliari yn Itaalje XTE J1810–189 om de spektrale evolúsje te ûndersykjen. De ûndersikers analysearren gegevens fan 33 NICER observaasjes, wêrfan 23 genôch statistiken levere foar spektrale analyze.

De stúdzje die bliken dat de measte fan 'e waarnimmings goed passe kinne troch in termysk Comptonized komponint dat in bytsje fariearre oer de tiid. De fotonyndeks fan dizze komponint berikte syn heechste wearde tichtby it ein fan 'e útbarsting. De temperatuer fan it Comptonized swarte lichem waard bepaald om 0.6 keV te wêzen.

Fierder ûndersyk is nedich om te bepalen oft de siedfotonen foar de Comptonization-komponint fan 'e akkresjeskiif of de neutronstjer komme. De ûndersikers konkludearren dat XTE J1810-189 net in folsleine hege / sêfte steat berikte tidens de útbarsting en hie in maksimale mjitten helderheid fan likernôch ien undecillion erg / s.

De NICER-observaasjes ûntdutsen ek de oanwêzigens fan thermonukleêre bursts yn 'e útbarstingsfaze, wat oanjout op' e oanwêzigens fan in wetterstofrike haadsekwinsjestjer yn it systeem.

Gearfetsjend jout de stúdzje weardefolle ynsjoch yn 'e spektrale evolúsje fan XTE J1810-189 mei NICER-gegevens. Fierder ûndersyk is nedich om de oarsprong fan 'e Comptonization-komponint en de aard fan it systeem folslein te begripen.

Boarne:

– Manca, A., et al. (2023). Spektrale analyze fan de LMXB XTE J1810-189 mei NICER Data. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831