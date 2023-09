In team fan ynternasjonale astronomen hat in baanbrekkende ûntdekking makke: in fossilisearre oerbliuwsel fan krekt nei de Oerknal, bekend as de "bubble of galaxies". Dizze ûnfoarstelbere enoarme kosmyske struktuer mjit ien miljard ljochtjierren yn trochsneed, wêrtroch it 10,000 kear breder is as ús Melkwei. De ûntdekking jout in dúdliker byld fan it taryf fan útwreiding fan it universum en koe revolúsjonearje kosmology.

De bel, dy't sa'n 820 miljoen ljochtjierren fan ús eigen galaxy leit, wurdt beskôge as in wichtige fynst. Neffens Cullan Howlett, in lid fan it ûndersyksteam, is de bel in fossyl út 'e tiid fan 'e Oerknal doe't it universum waard foarme, en it dwerget in protte bekende struktueren, lykas de Sloan Great Wall en Bootes supercluster.

De ûntdekking befêstiget ek in ferskynsel foar it earst beskreaun yn 1970 troch Jim Peebles, in Kanadeesk-Amerikaanske kosmolooch. Peebles teoretisearre dat it trommeljen fan swiertekrêft en strieling yn it primordiale universum lûdwellen makke, neamd baryon akoestyske oscillaasjes, dy't op har beurt bubbels makken doe't se troch it plasma rûnen. It proses stoppe likernôch 380,000 jier nei de Oerknal doe't it hielal ôfkuolle en de foarm fan de bubbels beferzen. Yn 'e rin fan' e tiid waarden dizze bubbels grutter as it universum útwreide.

De koartlyn ûntdutsen bel is de earste bekende akoestyske oscillaasje fan ien baryon. De astronomen hawwe it Ho'oleilana neamd, wat betsjut "stjoerde murmuren fan wekker" yn it Hawaïaansk, yn ferwizing nei it skeppingssang dêr't syn namme oan ôflaat is.

Dizze wichtige fynst smyt net allinich ljocht op it iere universum, mar suggerearret ek dat it universum fierder útwreide is as oarspronklik foarsein. De ûndersikers leauwe dat de ûntdekking fan dizze massive bel fan galaxies kin liede ta in grutte feroaring op it mêd fan kosmology, mooglik in re-evaluaasje fan it hjoeddeistige model fan it universum nedich.

boarnen:

- It Astrophysical Journal

- De Universiteit fan Queenslân's School of Mathematics and Physics

- Kommisje foar Atoomenerzjy fan Frankryk

- Universiteit fan Hawaï