Astronomen ûntdekke de fierste en enerzjike snelle radio-burst (FRB) noch

Astronomen hawwe koartlyn in spannende ûntdekking makke troch it opspoaren fan de fierste en enerzjike fast radio burst (FRB) ea waarnommen. Dizze ôfstân fan kosmyske radiogolven duorre minder dan in millisekonde, mei syn boarne leit yn in galaxy sa fier fuort dat it acht miljard jier duorre foar har ljocht om ús te berikken. De deteksje fan dizze FRB, neamd FRB 20220610A, waard mooglik makke troch de Very Large Telescope (VLT) fan it European Southern Observatory (ESO).

Net allinnich wie dizze FRB de fierste ea waarnommen, mar it stjoerde ek in bûtengewoane hoemannichte enerzjy út. Yn feite hat it it ekwivalint frijlitten fan 'e totale útstjit fan' e sinne oer in span fan 30 jier, mar yn mar in fraksje fan in sekonde. De ûntdekking fan dizze krêftige FRB hat wichtige gefolgen foar ús begryp fan it universum.

Ien fan 'e wichtichste ynsichten út dizze observaasje is dat FRB's kinne wurde brûkt om de ûntbrekkende materie tusken stjerrestelsels te mjitten. Aktuele metoaden foar it skatten fan 'e massa fan it universum leverje tsjinstridige antwurden en daagje it standertmodel fan kosmology út. Troch it bestudearjen fan FRB's kinne astronomen lykwols weardefolle ynsjoch krije oer de ferdieling fan matearje yn 'e kosmos.

Ryan Shannon, in heechlearaar oan 'e Swinburne University of Technology en co-lead ûndersiker fan' e stúdzje, ferklearret dat de ûntbrekkende matearje yn it universum yn 'e romte tusken stjerrestelsels ferburgen kin. Dizze saak kin sa hjit en diffús wêze dat it lestich is om te ûntdekken mei konvinsjonele techniken. Snelle radio-bursts hawwe lykwols de mooglikheid om sels de leechste gebieten fan romte te penetrearjen en it ionisearre materiaal te "sjen". Hjirmei kinne ûndersikers de hoemannichte matearje tusken stjerrestelsels mjitte, wat in unike manier biedt om it universum te weagjen.

De ûntdekking fan dizze fiere en enerzjyk FRB is in wichtige mylpeal yn ús ferkenning fan 'e kosmos. Troch dizze mysterieuze kosmyske sinjalen te bestudearjen, bliuwe astronomen nije ynsjoch ûntdekke oer de gearstalling en evolúsje fan it universum. De befinings fan dizze stúdzje binne publisearre yn it tydskrift Science.

boarnen:

- Nina Massey, PA Wittenskipskorrespondint

- Wittenskiplik tydskrift