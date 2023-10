Wittenskippers fange ungewoane werjefte fan in Blazar's Plasma Jet

Mei help fan in netwurk fan radioteleskopen op ierde en yn 'e romte hawwe astronomen de meast detaillearre werjefte ea fan in jet fan plasma fan in supermassive swart gat fêstlein. De jet, dy't útstjitten wurdt troch in blazar bekend as 3C 279, reizget mei hast de snelheid fan ljocht en fertoant yngewikkelde, ferdraaide patroanen tichtby syn boarne. Dizze patroanen daagje de standertteory út dy't 40 jier is brûkt om te ferklearjen hoe't dizze jets foarmje en evoluearje oer de tiid.

In team fan ûndersikers, wêrûnder wittenskippers fan it Max Planck Institute for Radio Astronomy (MPIfR) yn Bonn, Dútslân, spile in wichtige rol yn 'e observaasjes. Se kombineare gegevens fan alle dielnimmende teleskopen om in firtuele teleskoop te meitsjen mei in effektive diameter fan sa'n 100,000 kilometer.

Blazars binne in subklasse fan aktive galaktyske kearnen dy't besteane út stjerrestelsels mei in sintraal supermassive swart gat dat matearje opkomt fan in omlizzende skiif. Dizze objekten stjoere krêftige elektromagnetyske strieling út en hearre ta de helderste boarnen yn 'e kosmos. Sawat 10% fan aktive galaktyske kearnen, klassifisearre as kwasars, generearje relativistyske plasmajets.

De binnenste regio fan de jet yn blazar 3C 279 is no ôfbylde mei ungewoane hoeke resolúsje troch de RadioAstron missy. It ûndersyksteam ûntdekte opmerklik reguliere spiraalfoarmige filaminten yn 'e jet, wat suggerearret dat de needsaak is om de besteande teoretyske modellen te feroarjen dy't brûkt wurde om de produksje fan jets yn aktive galaxies te ferklearjen.

"Dit is de earste kear dat wy sokke filaminten sa ticht by de oarsprong fan 'e jet hawwe sjoen, en se fertelle ús mear oer hoe't it swarte gat it plasma foarmet," seit Antonio Fuentes, in ûndersiker by it Ynstitút foar Astrofysika fan Andalusia (IAA-CSIC) ) yn Granada, Spanje. "De ynderlike jet waard ek waarnommen troch twa oare teleskopen, de GMVA en de EHT, op folle koartere golflingten, mar se wiene net yn steat om de filamentêre foarmen te ûntdekken, om't se te swak en te grut wiene foar dizze resolúsje."

De ûntdekking ûnderstreket it belang fan it brûken fan ferskate teleskopen om ferskate funksjes fan himelske objekten te fangen. Troch dizze yngewikkelde filaminten te studearjen en de krêften te begripen dy't it plasma beynfloedzje, hoopje astronomen weardefolle ynsjoch te krijen yn 'e natuerkunde fan swarte gatten en de formaasje fan jets yn it universum.

Faak Stelde Fragen

Wat is in blazar?

In blazar is in soarte fan aktive galaktyske kearn dy't krêftige elektromagnetyske strieling útstjit. It bestiet út in sintrale supermassive swarte gat dat matearje fan in omlizzende skiif oanlûkt.

Wat binne relativistyske plasmajets?

Relativistyske plasmajets binne hege enerzjystreamen fan opladen dieltsjes dy't reizgje mei snelheden tichtby de snelheid fan ljocht. Se wurde útstjitten troch bepaalde soarten aktive galaktyske kearnen, lykas blazars en quasars.

Wat is de RadioAstron-missy?

De RadioAstron-missy is in romtemissy dy't in radioteleskoop brûkt om hege resolúsje bylden fan himelske objekten te meitsjen. It hat wittenskippers mei ungewoane werjeften levere oer de ynterieurstruktueren fan blazarjets.

Hoe foarmje de spiraalfoarmige filaminten yn 'e plasmajet?

De spiraalfoarmige filaminten yn 'e plasmajet fan blazar 3C 279 wurde nei alle gedachten feroarsake troch instabiliteiten dy't ûntwikkelje yn it jetplasma. Dizze ûnregelmjittichheden ûntsteane as gefolch fan it ynteraksje tusken de machtige krêften by it swarte gat en de omlizzende omjouwing.

Wat binne de gefolgen fan dizze ûntdekking?

De ûntdekking fan dizze spiraalfoarmige filaminten daagt de besteande teoretyske modellen út dy't brûkt wurde om de formaasje en evolúsje fan jets yn aktive galaxies te ferklearjen. Troch dizze struktueren te studearjen, hoopje astronomen in djipper begryp te krijen fan 'e natuerkunde fan swarte gatten en de meganismen efter jetproduksje.