De bemanning fan Ekspedysje 70 op it Ynternasjonaal Romtestasjon (ISS) makket har op foar in searje romtewandelingen, lykas ek taret op takomstige partikuliere misjes. Astronauten Loral O'Hara en Jasmin Moghbeli brochten har tiid troch mei it organisearjen fan ark en ynspeksje fan hardware yn tarieding op har oankommende spacewalk op oktober 30. Tidens de spacewalk sille se elektroanyske gears fuortsmite en sinnearray-hardware ferfange op it orbitallab.

Underwilens studearre astronaut Satoshi Furukawa fan it Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) de manoeuvres foar it operearjen fan de Canadarm2 robotyske earm, dy't brûkt wurde sil by de ûnderhâldsromtewalk. Hy pakte ek it Cygnus-romtefrachtskip mei jiskefet en ôfsmiten gear en makke fracht klear foar laden op 'e kommende SpaceX Dragon-frachtmissy, pland foar lansearring op 5 novimber.

Kommandant Andreas Mogensen fan it European Space Agency (ESA) testte in spesjalisearre kamera dy't ôfbyldings kin opnimme mei 100,000 frames per sekonde. Hy brûkte de kamera om tongerbuien en harren elektryske aktiviteit te fotografearjen, en droech by oan atmosfearyske kennis en takomstige romteapplikaasjes.

Neist de tariedings foar romtewandeling, hawwe kosmonauten Oleg Kononenko en Nikolai Chub de dei klear makke foar har romtewandeling, pland foar oktober 25. Se oefenen de romtewandeltaken dy't se sille útfiere binnen de Poisk-luchtsluis wylst se har Orlan-romtepakken droegen.

It International Space Station (ISS) is in mienskiplik projekt fan fiif romte-ynstânsjes: NASA (FS), Roscosmos (Ruslân), JAXA (Japan), ESA (Jeropa), en CSA (Kanada). It tsjinnet as ûndersykslaboratoarium en romtehaven foar ynternasjonale gearwurking yn romteferkenning. NASA, oprjochte yn 1958, docht ûndersyk, ûntwikkelet technology en lanseart misjes om de ierde, it sinnestelsel en it universum te ferkennen en te studearjen. JAXA is ferantwurdlik foar ûndersyk, technologyûntwikkeling, en satellytlansearrings, en ESA koördinearret de romteaktiviteiten fan Jeropa, ûntwerpen, konstruearjen en lansearjen fan romtesonde en satelliten foar wittenskiplik ûndersyk en ierdobservaasje.

boarnen:

- Ynternasjonaal romtestasjon (ISS): NASA

- NASA: NASA

– JAXA: JAXA

- SpaceX: SpaceX

– European Space Agency (ESA): ESA

- Roscosmos: Roscosmos