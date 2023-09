Astronaut Frank Rubio hat in nij rekord ynsteld foar de langste romtemissy troch in Amerikaanske astronaut. Hy hat mear as 355 dagen yn 'e baan om 'e ierde west, en hat it foarige rekord fan 'e pensjonearre NASA-astronaut Mark Vande Hei oertroffen. Rubio is op it stuit op it Ynternasjonaal Romtestasjon en wurdt ferwachte dat hy oer in pear wiken in oare mylpeal sil berikke as hy op syn minst 371 dagen yn 'e baan trochbringt, en wurdt de earste Amerikaan dy't mear as in kalinderjier yn mikrogravity trochbringt.

Rubio's missy wie oarspronklik net bedoeld om rekords te brekken. Hy en syn bemanningsleden wiene ynearsten pland foar in missy fan seis moanne, mar in lek fan koelmiddel yn har romteskip twong har om har ferbliuw te ferlingjen. It romteskip waard ûnfeilich achte om nei hûs werom te gean, sadat Rubio's weromkomstdatum werombrocht waard nei septimber. In ferfangend romteskip sil lansearje mei in nije bemanning, wêrtroch Rubio werom kin nei ierde.

Om syn prestaasje te betinken, naam Rubio in petear op mei Vande Hei, dat sil wurde útstjoerd troch NASA. It buro priizge Rubio's tawijing en erkende syn rol by it pleatsen fan it paad foar takomstige generaasjes astronauten.

Wylst Rubio's ferbliuw fan 371 dagen it wrâldrekord foar de langste romtemissy net sil brekke, is it in wichtige mylpeal. It rekord wurdt op it stuit holden troch de Russyske kosmonaut Valeri Polyakov, dy't 437 dagen oanienwei yn in baan trochbrocht oan board fan it Russyske romtestasjon Mir. De prestaasje fan Rubio is lykwols in oare stap foarút foar Amerikaanske astronauten.

It Amerikaanske rekord foar de measte opienfolgjende dagen yn 'e romte waard earder holden troch Vande Hei, dy't syn missy útwreide hie om ekstra bemanningsleden te behertigjen. It rekord foar de meast kumulative dagen yn 'e romte wurdt hâlden troch de Russyske kosmonaut Gennadi Padalka, wylst Peggy Whitson it rekord hâldt foar de meast opboude dagen yn' e romte troch in Amerikaanske astronaut.

De reis fan Rubio nei it romtestasjon wie ûnderdiel fan in oerienkomst foar ruil fan bemanning tusken NASA en Roscosmos. Nettsjinsteande geopolitike spanningen, bliuwt it partnerskip tusken de Feriene Steaten en Ruslân fan libbensbelang foar trochgeande romteferkenning.

boarnen:

- CNN-artikel: [URL tafoegje]

- NASA-ferklearring: [URL tafoegje]