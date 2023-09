Astronaut Frank Rubio, dy't nije wike nei in jier lang ferbliuw oan board fan it International Space Station (ISS) weromkomt nei de ierde, die bliken dat hy de kâns wegere soe hawwe as hy it fan tefoaren wist. Oarspronklik pland foar in missy fan seis moanne, Rubio en syn bemanningsleden waarden twongen om harren ferbliuw te ferlingjen fanwege problemen mei harren Soyuz fearboat.

Rubio neamde famylje-eveneminten en ferplichtingen as de wichtichste reden foar syn earste tsjinsin. Lykwols, doe't hy begon te trainen foar de missy, waard Rubio der foar ynset. Hy erkende de offers dy't komme mei it wêzen fan in diel fan langduorjende romtemisjes, benammen de tiid dy't fuort fan 'e famylje trochbrocht waard.

Tidens syn ferlingde ferbliuw op it ISS miste Rubio wichtige famyljemylpalen, lykas it earste jier fan syn dochter oan 'e US Naval Academy en it earste jier fan syn soan yn West Point. Dochs bleaunen Rubio en syn bemanningsleden rjochte op har missy. Se begrepen dat offers soms nedich binne om it sukses fan 'e missy te garandearjen.

De ferlinging fan har ferbliuw wie in gefolch fan in mikrometeoroïde dy't har Soyuz-romteskip yn desimber rekke, wat skea feroarsake dy't de lansearring fan in ferfangend romteskip easket. It beslút om de missy foar in ekstra seis moanne te ferlingjen wie lestich foar Rubio en syn famylje, mar se hienen de situaasje al yn 'e kunde kommen.

Rubio, tegearre mei syn bemanningsleden Sergei Prokopyev en Dmitri Petelin, is pland om woansdei werom te gean nei de ierde. Dizze missy fan 371 dagen sil de langste single flecht wêze foar in Amerikaanske astronaut en de tredde langste yn 'e romteskiednis. Nei inisjele medyske kontrôles en kommunikaasje mei har famyljes, sil Rubio werom nei Houston, wylst Prokopyev en Petelin har wei sille meitsje nei Star City by Moskou.

Oer it algemien hat Rubio's ferlingde ferbliuw op it ISS in útdaagjende, mar befredigjende ûnderfining west, en markeart de tawijing en de offers dy't nedich binne foar astronauten om har misjes mei súkses yn 'e romte út te fieren.

Definysjes:

- Soyuz fearboat: In romteskip dat brûkt wurdt troch it Russyske romte-agintskip, Roscosmos, om astronauten nei en fan it Ynternasjonaal Romtestasjon te ferfieren.

- Micrometeoroid: Tiny dieltsje fan romte ôffal, faak net grutter as in kerrel sân, dat kin feroarsaakje skea oan romteskip.

boarnen: NASA