Yn in kâlde werjefte fan 'e keunst fan 'e natuer hat NASA in skriklike foto iepenbiere fan in skull-achtige struktuer dy't opdoemt yn in kolossale fulkaanput yn Tsjaad. Dit bonken-killende byld, makke troch in astronaut oan board fan it Ynternasjonaal Romtestasjon op 12 febrewaris, toant de skriklike "skedel" dy't rêst yn it hert fan 'e Trou au Natron, ek wol bekend as Doon Orei, in 3,300-foet-brede fulkanyske caldera.

It ûnrêstige gesicht bestiet út natron, sinterkegels en skaden. Natron, in ûnderskiedende wite stof, genereart de kleur fan 'e mûle, noas en lofterwang fan' e skedel. It is in natuerlik foarkommende mingsel fan natriumkarbonaat decahydrate, natriumbikarbonaat, natriumchloride en natriumsulfaat. Underwilens besteane de eagen en noasgat út sintelkegels, dy't steile kegelfoarmige heuvels binne foarme om fulkaanflappen, dy't boppe it omlizzende lânskip tsjogge. De onheilspellende foarm fan de skedel wurdt fierder aksintuearre troch it skaad dat troch de râne fan de krater wurdt smiten.

Wylst Trou au Natron hjoed de dei desolate en sûnder libben liket, wie it ienris in brûzjende gletsjermar sawat 14,000 jier lyn. Fossilen fan seeslakken en plankton waarden ûntdutsen ûnder syn natron-bedekte flier yn 'e jierren 1960, wat suggerearret op in earder akwatysk ekosysteem. Boppedat, algen fossilen dating werom 120,000 jier waarden identifisearre tidens in folgjende ekspedysje yn 2015. Ferrassend, Trou au Natron wurdt beskôge as ien fan de nijere fulkaan eigenskippen yn de Tibesti Massif, ek al binne de omlizzende fulkanen wierskynlik folle âlder.

FAQ:

F: Wat is natron?

A: Natron is in natuerlik foarkommende sâlt mingsel gearstald út natriumkarbonaat decahydrate, natrium bicarbonate, natrium chloride, en natrium sulfate.

F: Wat binne sinterkegels?

A: Cinder cones binne steile koanyske heuvels foarme om fulkanyske fentilen, dy't opstean boppe it omlizzende terrein.

F: Wêr leit Trou au Natron?

A: Trou au Natron, ek wol Doon Orei neamd, leit yn 'e Saharawoastyn, spesifyk binnen it Tibesti Massif yn Tsjaad.

F: Is Trou au Natron fulkanyske aktiviteit noch oanhâldend?

A: Wylst Trou au Natron sels op it stuit net aktyf is, leit it tichtby Tarso Toussidé, dêr't in potinsjeel aktive stratofulkaan is.