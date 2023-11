Nije asteroïden neamd nei ynwenners fan it Saanich-skiereilân

Astronomy-entûsjasters op it Saanich-skiereilân hawwe wat te fieren, om't twa pleatslike bewenners, Chris Gainor en Lauri Roche, koartlyn huldige waarden troch de International Astronomy Union. It duo die mei oan in foarname list fan 38 persoanen dy't asteroïden nei har neamd hiene, wat har bydragen oan it fjild cementearre.

Gainor, in ynwenner fan Sidney, spruts syn ferrassing út by it ûntfangen fan it nijs. Hy merkte op dat dit in unike en ûnferwachte eare wie, dy't hy noch altyd besiket folslein te begripen. Syn asteroïde, mei de namme 20041 Gainor, wennet yn 'e wichtichste asteroïderiem tusken Mars en Jupiter, en foltôget elke fjouwer jier ien baan om de sinne.

Mei in yndrukwekkende eftergrûn dy't sjoernalistyk omfiemet, presidintskip fan 'e Royal Astronomical Society of Canada, en auteurskip fan tal fan boeken en papers oer romteferkenning, sjocht Gainor dizze eare as erkenning foar syn wiidweidige wurk. Hy erkent nederich de betsjutting fan syn bydrage oan it fjild.

Roche, in ynwenner fan Brentwood Bay, hat desennia wijd oan it oplieden fan minsken oer romte. Har asteroïde, mei de namme 20035 Laurioche, moat noch beoardiele wurde fanwegen syn hjoeddeistige posysje oan 'e oare kant fan 'e sinne. Gainor neamde dat sels as de asteroïde tichter by de ierde is, it in krêftige teleskoop nedich is om it te besjen.

As aktyf lid fan 'e Friends of the Dominion Astrophysical Observatory en eardere presidint fan it Victoria-haadstik fan' e Royal Astronomical Society of Canada, hat Roche wichtige bydragen levere oan it popularisearjen fan astronomy yn 'e regio. Gainor priizget har foar har tawijing en prestaasjes.

Sawol Gainor en Roche sjogge út nei in glimp fan har respektivelike asteroïden yn 'e takomst. Gainor spruts de mooglikheid út om de teleskoop fan it Dominion Astrophysical Observatory te brûken om syn asteroïde te observearjen as it better gepositioneerd is foar sichtberens.

Dizze eare markeart net allinich de prestaasjes fan dizze pleatslike bewenners, mar skynt ek in ljocht op 'e passy en tawijing dy't yndividuen op it Saanich-skiereilân hawwe foar it fjild fan astronomy.

FAQ

1. Hoe waarden dizze asteroïden neamd?

De International Astronomy Union neamde de asteroïden nei Chris Gainor en Lauri Roche om har bydragen op it mêd fan astronomy te earjen.

2. Wat is de wichtichste asteroïde riem?

De wichtichste asteroïderiem is in regio dy't leit tusken de banen fan Mars en Jupiter, dêr't in protte asteroïden te finen binne.

3. Kin dizze asteroïden sjoen wurde fan de ierde?

Op it stuit steane de asteroïden oan 'e oare kant fan 'e sinne en binne net sichtber. Sels as se tichterby binne, hawwe se krêftige teleskopen nedich om te observearjen.

4. Wat binne de prestaasjes fan Chris Gainor en Lauri Roche?

Chris Gainor hat in ferskaat eftergrûn, ynklusyf sjoernalistyk, presidintskip fan 'e Royal Astronomical Society of Canada, en auteurskip fan boeken en papers oer romteferkenning. Lauri Roche hat desennia wijd oan it oplieden fan minsken oer romte en is aktyf belutsen by ferskate astronomyske organisaasjes.