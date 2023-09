It risiko dat asteroïde Bennu de ierde yn 2182 beynfloedet

In nij frijjûn rapport docht bliken dat d'r in kâns is fan 1 op 2,700 dat de Bennu-asteroïde, dy't hast 25 jier troch NASA folge is, yn 'e takomst de Ierde kin beynfloedzje. Bennu, in near-ierde asteroïde, waard foar it earst ûntdutsen yn 1999 en hat it potinsjeel om yn 'e baan fan' e ierde te driuwen, en kin de planeet oant septimber 2182 slaan, neffens it OSIRIS-REx wittenskipsteam.

Bennu makket elke seis jier tichte passaazjes tichtby de ierde en hat al trije nauwe moetings hân yn 1999, 2005 en 2011. De wittenskippers belutsen by de stúdzje, publisearre yn ScienceDirect, skatte de kâns dat Bennu de ierde yn 2182 wirklik slacht op 0.037% of 1 op 2,700.

Yn oktober 2020 makke it romtesonde OSIRIS-REx fan NASA, dat stiet foar Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification en Security-Regolith Explorer, skiednis troch koart it oerflak fan Bennu oan te raken, in stekproef te sammeljen en dan de asteroïde fuort te stjoeren. Dizze missy markearre de earste kear dat NASA mei súkses in monster fan asteroïden yn 'e romte sammele.

Astrofysikus Hakeem Oluyesi markeart dat it monster sammele fan Bennu suver ûnbesmette materiaal befettet dat geheimen oer de oarsprong fan ús sinnestelsel kin iepenbierje. Hy foeget ta dat der in mooglikheid is om biologyske molekulen of foarrinnermolekulen foar it libben te ûntdekken.

As Bennu mei de ierde botsing soe, soe it in enoarme hoemannichte enerzjy frijlitte, rûsd op 1,200 megaton, wat 24 kear machtiger is as it machtichste troch de minske makke kearnwapen. Yn ferliking, de asteroïde dy't it útstjerren fan dinosaurussen feroarsake wie lykweardich oan 10 miljard atoombommen, dy't wyldbrannen, tsunami's en in stofwolk útsette dy't de sinne blokkearre.

It is wichtich foar wittenskippers om troch te gean mei it kontrolearjen fan Bennu en it ferbetterjen fan ús begryp fan har trajekt om de potinsjele bedriging dy't it foar de ierde foarmet, te beoardieljen. Wylst de kânsen op in ynfloed yn 2182 relatyf leech binne, markeart it de needsaak foar oanhâldend ûndersyk en ûntwikkeling fan strategyen om de risiko's ferbûn mei objekten tichtby de ierde te ferminderjen.

Boarnen: ScienceDirect, IFLScience