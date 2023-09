NASA warskôget foar tichtby benaderjen fan Asteroid 2023 SN1

NASA hat koartlyn ûntdutsen dat in asteroïde mei de namme Asteroid 2023 SN1 de ierde rap benaderet en hjoed, 20 septimber, syn tichtste oanpak fan de planeet sil meitsje. assen grutter dan de ierde.

Asteroide 2023 SN1 reizget op it stuit mei in snelheid fan 58306 kilometer yn 'e oere, krekt skamje fan de snelheid fan in romteskip. It wurdt ferwachte dat de Ierde op in ôfstân fan mar 332,000 kilometer passearje sil, wat tichterby is as de ôfstân fan 'e moanne fan 'e ierde (384,400 kilometer). Dit makket it ien fan 'e tichtste asteroïden dy't de ierde yn' e ôfrûne moannen passeare.

Nettsjinsteande syn tichtby, achte NASA dizze asteroïde net bedrige fanwege syn lytse grutte. It wurdt rûsd op likernôch 15 foet breed, oer de grutte fan in lytse auto.

Om it ynfloedrisiko fan Near-Earth Objects te kontrolearjen, hat NASA in nij ynfloedmonitorsysteem ymplementearre neamd Sentry-II. Dit systeem brûkt in algoritme om de potensjele ynfloed fan asteroïden te berekkenjen. Troch it baanpaad fan 'e asteroïde te folgjen fia ynfrareadgegevens, kin NASA syn baanjierren yn 'e takomst foarsizze.

Op it stuit binne d'r hast 28,000 near-ierde asteroïden ûntdutsen mei ferskate technologyynstruminten dy't brûkt wurde om objekten yn 'e himel te folgjen.

Boarne: NASA

Definysjes:

- Asteroïden: Alde romterotsen dy't oerbleaun binne fan 'e iere formaasje fan ús sinnestelsel.

- Near-Earth Objects: asteroïden as kometen dy't passe binnen 1.3 astronomyske ienheden (AU) fan 'e ierde.

– Apollo-groep: ierdkrúsjende asteroïden mei semy-haadassen grutter as de ierde.

- Impactmonitorsysteem: In systeem dat wurdt brûkt om de potensjele ynfloed fan asteroïden op ierde te folgjen en te foarsizzen.

