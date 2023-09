NASA's besykjen om de baan fan in asteroïde oan te passen hat unferwachte resultaten hân. It buro ferûngelokke mei opsetsin syn Double Asteroid Redirection Test Spacecraft (DART) yn in asteroïde neamd Dimorphos, dy't sawat 6.8 miljoen milen fuort fan 'e ierde leit. Wylst de operaasje suksesfol wie yn it feroarjen fan 'e baan fan' e asteroïde, ûntstie in ûnfoarsjoene konsekwinsje: Dimorphos 'kursus om syn âlder asteroïde is krimp.

It doel fan DART is om it trajekt of de snelheid te feroarjen wêrop asteroïden omrinne troch mei har te botsen. Yn it gefal fan Dimorphos brûkte NASA it momentum fan DART fan 14,000 milen per oere om syn baan om syn memmeasteroïde, Didymos, te feroarjen. De ynslach barde op 26 septimber 2022, en op 11 oktober befêstige NASA dat de baan fan 'e asteroïde mei 32 minuten ynkoarte wie.

De ynfloed hie lykwols noch wichtiger effekten dan ferwachte. Jonathan Swift, in learaar fan 'e middelbere skoalle oan' e Thatcher School fan Kalifornje, en syn learlingen brûkten it observatoarium fan 'e skoalle om de resultaten fan DART te observearjen. Se ûntdutsen dat de baan fan Dimorphos noch fierder krimpt. Ien moanne nei de botsing rûn Dimorphos twa minuten rapper om Didymos dan fuort nei de botsing.

Dit ûnferwachte gedrach hat de oandacht lutsen fan astronomen, dy't no wurkje om te begripen wêrom't Dimorphos dizze manier gedraacht. Ien foarstelde ferklearring is dat de asteroïde chaotysk tumelt nei't er syn tij-slûs ferlern hat, dy't earder syn baan stabyl hold. Om mear ynformaasje te sammeljen oer de beweging en gedrach fan Dimorphos, sil de oankommende missy fan 'e Jeropeeske romtefeartorganisaasje, Hera, in close-up ûndersyk dwaan fan' e krater makke troch de ynfloed fan DART. Derneist sil Hera krektere mjittingen krije fan massa en komposysje foar sawol Dimorphos as Didymos.

Dizze befiningen sille weardefolle ynsjoch leverje oer hoe't asteroïden har yn 'e romte gedrage en kinne helpe by it ûntwikkeljen fan takomstige strategyen om de ierde te beskermjen tsjin potinsjele asteroïde botsingen.

Boarne: NASA, NewScientist, American Astronomical Society