In asteroïde tichterby as de moanne: Asteroid 2023 TK15 benaderet de ierde

NASA hat in warskôging útjûn oer in asteroïde dy't ynsteld is om de ierde te passearjen op in ongelooflijk tichtby ôfstân fan sawat 379,994 kilometer, dat is noch tichter as de moanne. De asteroïde, oanwiisd as Asteroid 2023 TK15, wurdt ferwachte dat it op 20 oktober 2023 it tichtstby komt.

Asteroïde 2023 TK15 heart ta de Apollo-groep fan near-ierde asteroïden, dy't ierdkrúsjende rotsen omfettet mei semy-haadassen grutter as dy fan 'e ierde. Dizze asteroïden binne neamd nei de 1862 Apollo asteroïde ûntdutsen troch Karl Reinmuth. NASA hat dizze objekten tichtby de ierde iverich folge om de feiligens fan ús planeet te garandearjen.

Wittenskippers brûkten avansearre technology, lykas de NEOWISE-teleskoop, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), en Catalina Sky Survey, ûnder oaren, om Asteroid 2023 TK15 te ûntdekken.

Reizgje mei in snelheid fan sa'n 79,085 kilometer yn 'e oere, wat flugger is as in spaceshuttle, is de asteroïde al ûnderweis. It sil de ierde passe op in ôfstân fan 379,994 kilometer, tichterby as de ôfstân fan de moanne fan 384,400 kilometer fan ús planeet.

Nettsjinsteande syn tichte oanpak wurdt Asteroid 2023 TK15 beskôge as net-bedreigend fanwegen syn relatyf lytse grutte. NASA skat it om te mjitten tusken 130 en 150 feet breed, sawat de grutte fan in fleanmasine. Dizze moeting markearret de earste kear dat dizze asteroïde is klassifisearre as in Near-Earth Object (NEO), en NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) hat befêstige dat d'r gjin takomstige oanpak sil wêze, en neamt it "mooglik de lêste tichte moeting."

Nijsgjirrich is dat dit barren folget op ferskate oare resinte asteroïde flybys. Op 13 oktober hienen Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5, en Asteroid 2023 TD4 ek har tichtstbye oankomst nei de ierde. Dizze asteroïden wiene grutter yn omfang en kamen de planeet oan mei in snelheid fan 1.7 miljoen kilometer yn 'e oere.

Om't de potensjele ynfloed fan asteroïden in ûnderwerp fan soarch bliuwt, binne fierdere ynspanningen foar ûndersyk en monitoaring essensjeel om de feiligens fan ús planeet te garandearjen.