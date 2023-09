NASA ûntbleatet details fan 'e tichte oanpak fan Asteroid 2023 RU nei ierde

NASA hat oankundige dat in asteroïde, mei de namme Asteroid 2023 RU, hjoed, septimber 11, in tichte oanpak fan de ierde sil meitsje. It buro hat de baan fan 'e asteroïde folge mei ferskate satelliten en teleskopen, en hat krúsjale ynformaasje sammele oer syn oanpak.

Asteroid 2023 RU is in lid fan 'e Apollo-groep fan Near-Earth Asteroids, dat binne romterotsen dy't de baan fan 'e ierde oerstekke. Dizze asteroïden binne neamd nei de Apollo-asteroïde út 1862, ûntdutsen troch de Dútske astronoom Karl Reinmuth. NASA skat dat Asteroid 2023 RU is tusken 65 feet en 130 feet breed, wêrtroch it yn grutte te fergelykjen is mei in fleantúch.

Nettsjinsteande syn grutte wurdt Asteroid 2023 RU lykwols net klassifisearre as in potinsjeel gefaarlike asteroïde en wurdt ferwachte dat se gjin bedriging foar de ierde foarmje. It sil syn tichtste oanpak fan 'e planeet meitsje op in ôfstân fan 4 miljoen kilometer, mei in snelheid fan 72951 kilometer per oere.

Dizze tichte oanpak fan Asteroid 2023 RU is wichtich om't it de earste kear sil wêze dat dizze bepaalde asteroïde tichtby de ierde komt. Neffens NASA's Small-Body Database Lookup, binne gjin oare tichte oanpak foar de heine takomst foarsein.

Yn besibbe nijs hat NASA ferline jier har earste planetêre ferdigeningstest útfierd, neamd de Double Asteroid Redirection Test (DART). Dizze suksesfolle test befette it omlieden fan de mooglik gefaarlike asteroïde Didymos fan syn botsingskoers mei de ierde. Undersikers hawwe lykwols in eigenaardich gedrach ûntdutsen fan Didymos syn moannelet, Dimorphos. It docht bliken dat Dimorphos yn syn baan om Didymos fertrage is, yn tsjinstelling ta de earste ferwachtings.

Dizze nauwe oproppen mei asteroïden tsjinje as in oantinken oan it belang fan oanhâldende ynspanningen om dizze romterotsen te folgjen en te begripen. Technologies ûntwikkele troch romte-ynstânsjes lykas NASA en ESA kinne wittenskippers tafersjoch hâlde en mooglik ôfwike asteroïden om potinsjele ynfloedscenario's te foarkommen.

