It mystearje fan swiertekrêft: kinne ekstra dimensjes har swakke ferklearje?

Gravity, ien fan 'e fjouwer fûnemintele krêften yn it hielal, hat in eigenaardige swakte yn ferliking mei de oare trije krêften: de sterke en swakke kearnkrêften, en de elektromagnetyske krêft. By it berekkenjen fan de krêften tusken dieltsjes wurdt de swiertekrêft folle swakker fûn, benammen op lytse ôfstannen. Ien teory foarsteld yn 1998 suggerearret dat de swiertekrêft syn swakte kin wêze fanwege it "bloeden" yn ekstra dimensjes op dizze lytse ôfstannen.

Mar wat kin ferbergje yn dizze ekstra dimensjes, as se bestean? Om dit te begripen, litte wy begjinne mei wat ienfâldiger te beskôgjen: it ljocht fan in stjer. As jo ​​fuortgean fan 'e stjer, ferspriedt it ljocht yn in sfearyske foarm. De skynbere helderheid fan 'e stjer nimt ôf as it kwadraat fan 'e ôfstân troch it fersprieden fan ljocht yn in bolfoarmige skyl.

Dit konsept jildt ek foar krêften lykas swiertekrêft en elektromagnetisme. Hoe fierder jo fuort binne fan in boarne fan dizze krêften, de swakker har ynteraksje mei jo. De swiertekrêft folget bygelyks in omkearde fjouwerkante wet: de krêft tusken twa massa's nimt ôf as it kwadraat fan 'e ôfstân tusken har. Lykas folget de elektromagnetyske krêft tusken twa opladen dieltsjes ek itselde patroan.

Litte wy no beskôgje wat der barre soe mei dizze ferskynsels yn in universum mei minder dan trije romtlike dimensjes. Yn systemen mei kondensearre matearje, dy't bepaalde ferskynsels beheine ta oerflakken of linen, kinne wy ​​observearje hoe't útsprieding wurket yn twa of iendiminsjonale gefallen. Yn in twadiminsjonaal systeem sille ferskynsels allinich ferspriede as de omtrek fan in sirkel, wylst yn in iendiminsjonaal systeem hielendal gjin fersprieding sil wêze.

Yn dizze systemen mei legere dimensjes wurde sinjalen stadiger swakker mei tanimmende ôfstân, om't d'r minder dimensjes binne om troch te propagearjen. Bygelyks, ljocht dat troch in iendiminsjonale glêstriedkabel reizget sil syn helderheid oer ôfstân behâlde, om't d'r gjin fersprieding yn ien diminsje is.

It tapassen fan dit konsept op swiertekrêft, as swiertekrêft beheind wie ta ekstra dimensjes, soe it har swakke ferklearje yn ferliking mei de oare krêften. Donkere matearje, dy't leaud wurdt dat se primêr ynteraksje troch gravitasjonele krêften, koe mooglik bestean yn dizze ekstra diminsjes, ferklearje wêrom't wy de swiertekrêft ûntdekke, mar net de saak sels.

Hoewol dit in spekulatyf idee is dat fierder ûndersyk fereasket, biedt it in yntrigearjende mooglikheid foar it begripen fan 'e natuer fan swiertekrêft en de ferburgen dimensjes fan ús universum.

boarnen:

- Boarneartikel: "Kinne ekstra dimensjes ferklearje wêrom't swiertekrêft sa swak is?" troch Ethan Siegel foar Forbes.