Understanding Star Trackers: Testing-ark foar romteskipnavigaasje

Star trackers binne krúsjale ynstruminten dy't brûkt wurde yn romteskipnavigaasje, en helpe satelliten har posysje te bepalen troch te ferwizen nei de stjerren. By it European Space Research and Technology Centre (ESTEC) fan it European Space Agency (ESA) meitsje yngenieurs gebrûk fan in keunstmjittige stjersimulator om dizze stjertrackers te testen.

De simulator, leit yn ESTEC's GNC, AOC, en Pointing Laboratory, bestiet út in draaiende tafel en in ljochtpunt dat de kleur en helderheid fan in echte stjer imiteart. Dizze opset lit yngenieurs de prestaasjes fan stjertrackers sekuer beoardielje foardat se se op satelliten ynsette.

Star trackers meitsje ôfbyldings fan 'e himel mei in kamera as in ljochtfangend apparaat. Se fergelykje dizze bylden dan mei in katalogus fan bekende stjerren om har posysje te bepalen. Wylst elektroanyske stjer trackers west hawwe yn gebrûk sûnt de jierren 1950, se bliuwe te spyljen in fitale rol yn ferskate tapassings, ynklusyf begeliede raketten, grûn teleskoop Goto mounts, en benammen, satelliten.

Satellite star trackers fariearje fan lege kosten iepen boarne modellen ûntworpen foar lytse CubeSats oant avansearre apparaten lykas ASTRO XP. De ASTRO XP-tracker kin autonoom satellytôfstimming binnen 0.1 bôgesekonde fan 'e himel behâlde, wêrtroch it in krúsjale komponint is foar takomstige ESA-missys lykas de ATHENA X-ray-teleskoop en LISA-gravitaasjegolfobservatorium.

It testen fan stjertrackers is essensjeel om har krektens en betrouberens te garandearjen foardat se yn 'e romte lansearje. De keunstmjittige stjersimulator by ESTEC jout yngenieurs in kontroleare omjouwing om de prestaasjes fan dizze navigaasje-ark te evaluearjen. Troch it gedrach fan stjerren te simulearjen, kinne yngenieurs de krektens en responsiviteit fan stjertrackers beoardielje en alle nedige oanpassingen of ferbetterings meitsje.

Ta beslút spylje stjertrackers in krúsjale rol yn romteskipnavigaasje, en helpe by posysjebepaling troch te ferwizen nei de stjerren. De keunstmjittige stjersimulator by ESTEC jout yngenieurs in weardefol testynstrumint om de prestaasjes fan stjertrackers te evaluearjen foardat se op satelliten wurde ynset. Dit soarget derfoar dat dizze navigaasjemiddels sekuer en betrouber funksjonearje yn 'e grutte romte.

Definysjes:

- Star tracker: In apparaat dat brûkt wurdt om de posysje fan in romteskip te bepalen troch ôfbyldings fan 'e stjerren te nimmen en se te fergelykjen mei in katalogus fan bekende stjerren.

- CubeSat: In lytse satellyt dy't oerienkomt mei in standertisearre kubusfoarmige foarmfaktor.

- ASTRO XP: In avansearre stjertracker dy't yn steat is om autonoom satellytôfstimming te behâlden binnen 0.1 bôgesekonde fan 'e himel.

Boarne:

Titel fan it artikel: "Stjersimulator: Wat is dit frjemde apparaat by European Space Agency?"

Publikaasje: Space.com