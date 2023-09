Arianespace hat in kontrakt tekene mei Intelsat om de IS-45 satellyt te lansearjen yn 'e earste helte fan 2026. De satellyt sil lansearre wurde op 'e Ariane 6, spesifyk de Ariane 64 fariant. De IS-45 satellyt, mei in gewicht fan ien ton, sil in lading fan 12 Ku-band transponders drage. It is basearre op it HummingSat-platfoarm ûntwikkele troch Swissto12 mei stipe fan it European Space Agency.

Dit kontrakt markearret hast 40 jier sûnt Arianespace fierde syn earste lansearring foar Intelsat, it pleatsen fan de Intelsat 507 satellyt yn geostasjonêre baan yn oktober 1983. Lykwols, de merk foar geostasjonêre satelliten is feroare sûnt doe. Ienris de kearn fan 'e kommersjele lansearringsmerk is de fraach nei dizze satelliten yn' e ôfrûne jierren ôfnommen fanwegen de opkomst fan breedbânkonstellaasjes yn in lege ierdebaan.

Stéphane Israël, CEO fan Arianespace, markearret dizze ferskowing yn fraach, en stelt dat der no minder geostasjonêre satelliten besteld wurde, en se binne net sa swier as eartiids. Nettsjinsteande dizze delgong beskôgje lansearringsbedriuwen de kommersjele geostasjonêre orbit (GEO) merk noch as wichtich. Tory Bruno, CEO fan United Launch Alliance, is fan betinken dat dizze merk stabyl sil bliuwe by sawat 10 lansearrings per jier. Tom Ochinero, VP fan kommersjele ferkeap by SpaceX, beklammet ek de betsjutting fan 'e GEO-merk en fersmyt it ferhaal fan GEO-lansearrings fuortgean.

De direkteuren erkenne lykwols dat de primêre driuwfear fan lansearring no breedbânkonstellaasjes is. It ûntwerp fan dizze konstellaasjes fereasket in fêst tempo fan lansearringen, sels nei't it systeem foltôge is, lykas âlde satelliten wurde ferfongen. Israël merkt op dat wylst GEO noch oanwêzich is, stjerrebylden no de sterkere motor foar groei binne.

