Argyle Volcano Study identifisearret oanwizings foar it finen fan nije diamantôfsettings

Undersikers fan 'e Curtin University hawwe in wichtige ûntdekking makke yn' e stúdzje fan diamantrike rotsen fan 'e Argyle-fulkaan yn West-Austraalje. Se hawwe it ûntbrekkende tredde yngrediïnt identifisearre dat nedich is foar de foarming fan weardefolle rôze diamanten. Dizze fynst koe in djippe ynfloed hawwe op 'e wrâldwide syktocht nei nije diamantôfsettings.

De stúdzje, publisearre yn Nature Communications, docht bliken dat neist koalstof djip yn 'e ierde en krêften fan botsende tektonyske platen, de oanwêzigens fan rôze diamanten op it ierdoerflak kontininten fereasket dy't waarden "útrekkene" tidens kontinintale break-up hûnderten miljoenen fan jierren lyn. Dizze stretching makke gatten yn 'e ierdkoarste wêrtroch diamantdragend magma koe opkomme.

Lead ûndersiker Dr Hugo Olierook leit út dat Argyle wurdt rûsd op 1.3 miljard jier âld, wêrtroch't it 100 miljoen jier âlder as earder tocht. De formaasje dêrfan is keppele oan it opbrekken fan in âld superkontinint. De regio dêr't de Argyle diamant deposit leit wie in gefolch fan in botsing tusken de Kimberley regio en noardlik Austraalje, it meitsjen fan in litteken yn it lân dat sil nea folslein genêzen.

Dr Olierook beklammet dat de kombinaasje fan djippe koalstof, kontinintale botsing, en stretching fan it lân krúsjaal is foar it finen fan rôze diamanten. Hy is fan betinken dat troch dizze trije yngrediïnten te identifisearjen, it mooglik wurdt om nije diamantôfsettings te ûntdekken, fergelykber mei de ferneamde Argyle-myn, dy't eartiids de grutste boarne fan natuerlike diamanten yn 'e wrâld wie.

Dokter Olierook erkent lykwols dat it sykjen nei nije rôze diamantôfsettings útdagings sil jaan. De measte diamantôfsettings binne fûn yn 'e midden fan âlde kontininten, om't bleatstelde fulkanen makliker te finen binne. De Argyle-fulkaan, leit op 'e krusing fan twa âlde kontininten, hat mear as 90 prosint fan' e rôze diamanten fan 'e wrâld produsearre.

Co-auteur en haadgeolooch Murray Rayner út Rio Tinto beklammet de betsjutting fan 'e leeftyd en lokaasje fan' e Argyle-fulkaan by it begripen fan 'e formaasje fan dizze seldsume en kostbere edelstenen. De stúdzje waard útfierd troch ûndersikers ferbûn oan Curtin University's John de Laeter Center, Timescales of Mineral Systems Group, en Earth Dynamics Research Group.

Ta beslút, de ûntdekking fan 'e tredde oanwizing dy't nedich is foar it identifisearjen fan nije diamantôfsettings iepenet nije mooglikheden foar diamantferkenning. Undersikers hawwe no in better begryp fan 'e betingsten dy't nedich binne foar de formaasje fan rôze diamanten en sille trochgean mei sykjen nei potensjele diamantdragende fulkanen yn Austraalje en oare regio's.

Boarne: Curtin University, Nature Communications.