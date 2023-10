Nije stúdzje suggerearret dat ultradichte asteroïden superheavy eleminten kinne befetsje

In resinte stúdzje hat fûn dat bepaalde ultradichte asteroïden yn ús sinnestelsel besteane út superswiere eleminten dy't noch noait op ierde binne waarnommen. Dizze asteroïden hawwe in tichtens folle grutter dan konvinsjonele matearje fûn op ús planeet, wêrtroch't har komposysje unyk en yntrigearjend is foar wittenskippers.

Ien foarbyld is Asteroid 33 Polyhymnia, leit yn de wichtichste asteroïde riem tusken Mars en Jupiter. De tichtens fan Polyhymnia is sa ekstreem dat it kin net fergelike wurde mei neat op ierde. Dit hat ûndersikers laat leauwe dat it en oare ferlykbere asteroïden kinne bestean út net ûntdutsen soarten matearje dy't net kinne wurde ferklearre mei konvinsjonele natuerkunde.

De stúdzje, útfierd troch Johann Rafelski en syn kollega's fan 'e Universiteit fan Arizona, rjochte him op kompakte ultradense objekten (CUDO's). Dizze astronomyske lichems hawwe in massa-tichtens grutter as dy fan osmium, dat is it tichtste natuerlik foarkommende elemint op ierde. De ûndersikers stelle foar dat asteroïden lykas Polyhymnia kinne wurde gearstald út eleminten mei atoomnûmers heger as 118, dy't noch nea earder waarnommen binne.

De stúdzje, dy't is akseptearre foar publikaasje yn it European Physical Journal Plus, suggerearret dat der in "eilân fan nukleêre stabiliteit" kin wêze om atoomnûmers 164, wêr't superswiere eleminten kinne bestean. Hoewol't eleminten bûten atoomnûmer 118 op it stuit teoretysk en ynstabyl binne, wurdt ferwachte dat de tichtens fan dizze eleminten fierder sil tanimme yn it periodyk systeem.

As it wurdt befêstige dat bepaalde asteroïden yn 'e asteroïde riem befetsje unbeskikbere eleminten, se kinne wurde takomstige doelen foar mynbou misjes. De mooglikheid om superswiere eleminten te krijen, sels dyjingen dy't op it stuit ynstabyl of net beoardiele binne, fanút ús eigen sinnestelsel is in spannend perspektyf.

Ta beslút, dizze stúdzje markeart it mooglike bestean fan superswiere eleminten yn ultradichte asteroïden, dy't wichtige ynsjoch kinne leverje yn 'e gearstalling fan ús sinnestelsel en nije wegen iepenje kinne foar takomstige ferkenning en boarnewinning.

Boarne: Superheavy eleminten en ultradichte matearje, Springer