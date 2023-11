De Arktyske Wettersatellit: Ferbetterjen fan waarberjochten yn 'e Arktyske

In baanbrekkende missy is oan 'e gong om de waarberjochten yn' e Arktis te revolúsjonearjen. De Arctic Weather Satellite, ûntwikkele troch de European Space Agency (ESA), hat as doel it gebrek oan gegevens foar krekte koarte termyn prognosen yn dizze regio oan te pakken. De satellyt, boud yn mar 36 moannen troch de New Space-oanpak, is no ferfierd fan OHB yn Sweden nei Dútslân foar in searje krúsjale tests.

Tradysjonele satelliten yn geostasjonêre en polêre banen jouwe weardefolle gegevens foar waarberjocht. De monitoaring fan 'e Arktis is lykwols net genôch west troch it gebrek oan sichtberens fan geostasjonêre satelliten. De Arctic Weather Satellite, dy't as prototype tsjinnet foar de potensjele EPS-Sterna-konstellaasje, is fan doel dat te feroarjen.

De EPS-Sterna-missy foarsjocht in konstellaasje fan seis mikrosatelliten yn trije orbitale fleantugen om in trochgeande stream fan temperatuer- en fochtigensgegevens fan elke lokaasje op ierde te leverjen. Dizze konstellaasje soe waarfoarsizzing op koarte berik, of 'nowcasting', yn 'e Arktyske mooglik meitsje, en ek globale waarberjochten ferbetterje. De set fan seis mikrosatelliten soe trije kear oanfolle wurde.

Foardat de EPS-Sterna-missy in realiteit wurdt, moat it prototype fan Arctic Weather Satellite syn effektiviteit bewize. De satellyt is foarsjoen fan in state-of-the-art 19-kanaal cross-track scannen mikrogolf radiometer, ûntworpen om hege resolúsje fochtigens en temperatuer klanken fan 'e sfear yn alle waarsomstannichheden te leverjen.

De satellyt hat krúsjale testen ûndergien, ynklusyf it ferifiearjen fan de keppelings tusken de satellyt en it missykontrôlesintrum. It ûndergiet no in miljeutestkampanje by IABG yn Dútslân, wêr't it sil wurde bleatsteld oan opheffingsvibraasjes, lûd en ekstreme temperatueromstannichheden ûnderfûn yn 'e baan. Nei it foltôgjen fan dizze tests sil de satellyt weromkomme nei OHB yn Sweden foar lêste kontrôles foardat se ferfierd wurde nei SpaceX's lansearplak yn Vandenberg, Kalifornje.

De ferwachte startdatum foar de Arctic Weather Satellite is 1 juny 2024, oan board fan in Falcon 9-raket. As suksesfol, sil dizze missy in wichtige mylpeal markearje yn it ferbetterjen fan mooglikheden foar waarberjochten yn 'e Arktyske en fierder.

FAQ

Wat is it doel fan de Arctic Weather Satellite?

De Arctic Weather Satellite hat as doel om waarberjochten yn 'e Arktyske te ferbetterjen, dy't op it stuit net krekte koarte termyn gegevens misse.

Wat is de EPS-Sterna konstellaasje?

De EPS-Sterna-missy is in potinsjele konstellaasje fan seis mikrosatelliten dy't trochgeande temperatuer- en fochtigensgegevens fan elke lokaasje op ierde soene leverje, wat waarfoarsizzing op koarte berik mooglik makket en wrâldwide waarberjochten ferbetterje.

Wannear sil de Arctic Weather Satellite lansearre wurde?

De satellyt is pland om op 1 juny 2024 lansearre te wurden oan board fan in Falcon 9-raket.

Hoe sil de satellyt bydrage oan waarfoarsizzing?

Útrist mei in 19-kanaal cross-track scanning mikrogolf radiometer, de satellyt sil sammelje hege-resolúsje vochtigheid en temperatuer gegevens yn alle waarsomstannichheden, ferbetterjen fan de krektens fan waarberjochten yn de Arktyske en wrâldwiid.