Minsken bouden in heal miljoen jier lyn houten struktueren, fynt stúdzje

Undersikers fan 'e Universiteit fan Liverpool en Aberystwyth University hawwe bewiis ûntdutsen dat minsken in heal miljoen jier lyn struktueren bouden makke fan hout. It team groeven goed bewarre hout op 'e argeologyske site fan Kalambo Falls yn Sambia, dy't op syn minst 476,000 jier werom datearret, foarôfgeand oan de evolúsje fan Homo sapiens. Stienen ark snij-marks op it hout jouwe bewiis dat iere minsken foarme en joined twa grutte logs te meitsjen fan in struktuer, mooglik in platfoarm of in part fan in wenning.

Dizze fynst daagt de hearskjende opfetting út dat minsken fan 'e stientiid nomaden wiene. De regio levere in perennial boarne fan wetter en in oerfloed fan iten, wêrtroch't dizze minsken har nei wenjen sette en struktueren bouwe. De ûntdekking fan houten struktueren lit sjen dat dizze iere minsken yntelliginsje, ferbylding en feardichheden hiene om eat te meitsjen dat noch noait earder bestien hie.

It ûndersyk team brûkt nije luminescence dating techniken te bepalen de leeftyd fan de fynsten. Troch de lêste kear te analysearjen dat mineralen yn it omlizzende sân bleatsteld wiene oan sinneljocht, koene de ûndersikers it hout op in leeftyd fan in heal miljoen jier pleatse. Dizze nije dating metoade hat wichtige gefolgen foar it begripen fan minsklike evolúsje en makket it mooglik foar dating fierder werom yn de tiid.

It plak fan Kalambo Falls, leit oan 'e rivier de Kalambo, leit op 'e grins fan Sambia en de Rukwa-regio fan Tanzania. It is bekend om syn argeologyske betsjutting en is nominearre foar opname op de UNESCO-wrâlderfgoedlist. De resinte fynsten markearje it belang fan 'e side, en ûndersikers pleitsje foar har erkenning as in World Heritage Site fan' e Feriene Naasjes.

Dit ûndersyk is ûnderdiel fan it bredere projekt "Deep Roots of Humanity", finansierd troch de UK's Arts and Humanities Research Council. It hat as doel om te ûndersykjen hoe't minsklike technology ûntwikkele yn 'e stientiid. It projekt omfettet gearwurking mei Zambia's National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, en it Nasjonaal Museum yn Lusaka. De ûndersikers ferwachtsje dat fierdere spannende ûntdekkingen sille ûntstean út it wetteroerlêste sân fan de Kalambo Falls site.