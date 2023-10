De lêste jierren is it algemien akseptearre dat in asteroïde-ynslach de meast wierskynlike oarsaak wie fan it útstjerren fan dinosaurussen. De Alvarez-hypoteze, de foarkommende teory dy't dit útstjerren-evenemint ferklearret, suggerearret dat in asteroïde sa'n 65 miljoen jier lyn mei de ierde botste, wat liedt ta it útroegjen fan in protte dinosaurussoarten. Stypjende bewiis foar dizze teory omfettet de ûntdekking fan 'e ynslachkrater, bekend as de Chicxulub-krater, nestele ûnder it Yucatan-skiereilân fan Meksiko. Neffens de hypoteze soe de ynslach fan 'e asteroïde massive tijwellen oanbrocht hawwe en in 140 km brede krater makke hawwe. Debris soe yn 'e romte west hawwe útstutsen, de ierde bedekke yn in nukleêre winter-like senario, wat úteinlik resultearre yn' e dea fan 'e dinosaurussen.

Yn in resinte ûntwikkeling hat NASA's Defense Coordination Office (PDCO), ferantwurdlik foar it kontrolearjen fan Near-Earth Objects (NEO's), ljocht brocht op in asteroïde dy't nei ferwachting hjoed tichtby de ierde sil passe. Oanwiisd as asteroïde 2023 UH troch NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), wurdt foarsein dat dizze rots op 2.5 oktober sa ticht as 20 miljoen kilometer by ús planeet komt. per oere, krekt ferlegen fan de snelheid fan in Intercontinental Ballistic Missile (ICBM).

Behearend ta de Apollo-groep fan Near-Earth Asteroids, Asteroid 2023 UH makket diel út fan in klasse romterotsen dy't de baan fan 'e ierde krúst en semi-haadassen hawwe dy't grutter binne as de ierde. Dizze asteroïden waarden neamd nei de kolossale Apollo-asteroïde út 1862, foar it earst ûntdutsen troch de Dútske astronoom Karl Reinmuth yn 'e jierren '1930.

NASA hat ek ynformaasje levere oangeande de grutte fan Asteroid 2023 UH, en stelde dat it tekoart falt te wurde klassifisearre as in 'Potentially Hazardous Asteroid' fanwege syn relatyf lytse grutte. Mei it mjitten tusken 52 en 118 fuotten yn 'e breedte, is dizze asteroïde yn grutte te fergelykjen mei in fleantúch.

Derneist wurde noch twa asteroïden, Asteroid 2023 TK15 en Asteroid 2020 UR, ek ferwachte dat se hjoed de ierde passe, en meidwaan oan Asteroid 2023 UH yn syn tichte oanpak.

