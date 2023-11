Nije stúdzje ûntbleatet yngewikkelde faktoaren efter Antarctic Ozone Hole

Undersikers fan 'e Universiteit fan Otago hawwe in wiidweidige analyze útfierd fan' e feroaringen dy't plakfine yn 'e Antarktika ozongat oer de ôfrûne 18 jier. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Nature Communications, smyt nij ljocht oer de omfang en djipte fan it ozongat, lykas de faktoaren dy't bydrage oan de formaasje dêrfan.

Yn tsjinstelling ta eardere oertsjûgingen dat de útputting fan ozon primêr feroarsake waard troch chlorofluorocarbons (CFC's), suggerearret de stúdzje dat oare komplekse faktoaren ek in wichtige rol spylje. Lead auteur Hannah Kessenich leit út dat der in merkber fermindering is yn ozonkonsintraasje yn it sintrum fan it gat yn ferliking mei twa desennia lyn. Dizze drip yn ozon kin wurde taskreaun oan feroaringen yn 'e loft dy't oankomt by de poalvortex boppe Antarktika.

De befinings daagje it idee út dat it "ozonkwestje" folslein oplost is. Kessenich beklammet it belang fan it begripen fan ozonfariabiliteit, om't it in direkte ynfloed hat op it klimaat fan it súdlik healrûn. De ynteraksje fan it ozongat mei atmosfearyske dynamyk wurdt leaud in rol te hawwen spile yn 'e resinte bushbrannen fan Austraalje, en d'r is soargen dat de effekten har gau útwreidzje kinne nei Nij-Seelân.

It Montreal Protokol, ymplementearre yn 1987, is effektyf west yn it regeljen fan 'e produksje en konsumpsje fan gemikaliën dy't ozon ôfbrekke. Dit nije ûndersyk beljochtet lykwols de needsaak om ekstra faktoaren te beskôgjen by it oanpakken fan it ozongat. Om't de ozonlaach in kritysk ûnderdiel is fan it klimaatsysteem fan 'e ierde, is it krijen fan in djipper begryp fan har fariabiliteit essensjeel foar it foarsizzen en mitigearjen fan takomstige miljeu-útdagings.

Faak Stelde Fragen Wat is it Montreal Protokol? It Montreal-protokol is in ynternasjonale oerienkomst ûntworpen om de ozonlaach te beskermjen troch de produksje en konsumpsje fan ozon-ôfbrekkende stoffen út te faze. Wat feroarsaket de formaasje fan it ozongat? It ozongat ûntstiet foaral troch de oanwêzigens fan troch de minske makke gemikaliën, lykas chlorofluorocarbons (CFC's), dy't reagearje mei en ozonmolekulen yn 'e stratosfear ferneatigje. Hoe hat it ozongat ynfloed op it klimaat? It ozongat kin liede ta feroaringen yn atmosfearyske dynamyk en klimaatpatroanen, ynklusyf feroaringen yn wynpatroanen en oerflakklimaat. Dizze feroarings kinne lokale en globale gefolgen hawwe op waarsomstannichheden en ekosystemen.