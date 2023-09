Antarktyske seeiis rekket leech rekord, makket soargen oer ynfloed op klimaatferoaring

De omfang fan seeiis om Antarktika hinne berikte yn 'e winter rekord-leech nivo's, neffens it US National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Dizze ûntjouwing hat ûnder wittenskippers soargen makke oer de fersnellende effekten fan klimaatferoaring yn it súdlike poalgebiet. De ôfname fan see-iisdekking kin skriklike gefolgen hawwe foar bisten lykas pinguïns, dy't op it iis fertrouwe foar it fokken en grutbringen fan har jongen. Dêrnjonken draacht de fermindering fan sinneljocht reflektearre troch wyt iis werom yn 'e romte by oan globale opwaarming.

Op 10 septimber berikte Antarktyske see-iis-omfang syn hichtepunt op 16.96 miljoen kante kilometer, it leechste wintermaksimum sûnt satellytrekords begûnen yn 1979. Dit stiet foar in fermindering fan sa'n 1 miljoen fjouwerkante kilometer yn ferliking mei it foarige winterrekord set yn 1986. NSIDC senior Wittenskipper Walt Meier beskreau dit as in "ekstreem rekordjier."

Wylst de Arktis al wichtige gefolgen hat ûnderfûn fan klimaatferoaring, mei seeiis yn 'e ôfrûne desennia rap minder wurden, binne de effekten op Antarktyske seeiis minder wis west. De resinte ferskowing nei rekord-lege omstannichheden yn 'e regio hat lykwols soargen makke ûnder wittenskippers dat klimaatferoaring him úteinlik yn Antarktika kin manifestearje.

In stúdzje publisearre yn it tydskrift Communications Earth and Environment earder dizze moanne suggerearre dat opwaarming oseaantemperatueren, foar it grutste part oandreaun troch troch de minske feroarsake broeikasgassen, bydrage oan de delgong fan seeiisnivo's sûnt 2016. Dizze fynst komt oerien mei de needsaak om broeikasgassen te ferminderjen. gasemissies om kwetsbere ekosystemen en beferzen regio's fan 'e wrâld te beskermjen.

Fierdere analyze en ûndersyk binne nedich om de gefolgen fan dizze rekord-lege see-iisnivo's yn Antarktika folslein te begripen, mar it is essinsjeel dat maatregels wurde nommen om klimaatferoaring te ferminderjen en de negative gefolgen op 'e planeet te ferminderjen.

boarnen:

- Reuters