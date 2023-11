It Antarctic Ozone Hole: Untdekking fan de komplekse faktoaren dy't ynfloed hawwe op herstel

It Antarktyske ozongat, in wichtige soarch foar desennia, bliuwt yn 'e midden fan' e maitiid ferdjipje, nettsjinsteande regeljouwing dy't ozon-ôfbrekkende gemikaliën ferbiede. Wylst it Montreal-protokol fan 1987 it gebrûk fan chlorofluorocarbons (CFC's) mei súkses beheind beheinde foar it ôfbrekken fan 'e ozonlaach, suggerearret resint ûndersyk dat oare faktoaren op it spul kinne wêze.

In nije stúdzje troch ûndersikers fan 'e Nij-Seelânske Otago University, publisearre yn it tydskrift Nature Communications, docht bliken dat it gebiet bedekt troch it Antarktyske ozongat net signifikant fermindere is nettsjinsteande de delgong yn CFC's. Fierder jout it sintrum fan it gat in fermindering fan ozonnivo's oer de tiid oan.

Neffens mei-auteur Annika Seppala kin de reaksje fan 'e sfear op feroarjende klimaatomstannichheden, mooglik troch klimaatferoaring, it herstelproses beynfloedzje. Dizze atmosfearyske ferskowingen kinne de foarútgong maskerje makke troch CFC-reduksjes. Wylst it ozongat letter yn septimber iepene is, wat potensjeel oanjout op herstel, markeart de stúdzje dat yn oktober, as it gat typysk op syn grutste is, it ozonnivo yn 'e middelste stratosfearlaach mei 26 prosint is fermindere fan 2004 nei 2022.

Lead auteur Hannah Kessenich beklammet dat it Montreal-protokol en CFC-reduksjes noch op koers binne, mar de befinings fan 'e stúdzje suggerearje dat resinte grutte ozongatten net allinich wurde kinne wurde taskreaun oan CFC's. De analyse eksklusyf gegevens fan 2002 en 2019, doe't abnormale barrens, lykas hommelse break-ups fan 'e poalvortex, resultearren yn signifikant lytsere ozongaten.

De ynfloed fan eksterne eveneminten op ozonnivo's kin net oersjoen wurde. Earder ûndersyk hat oantoand dat de massive wyldbrannen yn Austraalje yn 2020 it ozongat mei 10 prosint fergriemden. Derneist wurdt leaud dat de útbarsting fan 'e fulkaan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai by Tonga yn 2022 de resinte ozonnivo's beynfloede hat.

Wylst guon saakkundigen fragen stelle oer de resultaten fan 'e stúdzje, suggerearje dat it útsluten fan spesifike jierren soargen makket oer gegevensseleksje, leveret it ûndersyk wichtige ynsjoch yn' e komplekse en mannichfâldige faktoaren dy't ynfloed hawwe op it herstel fan it Antarktyske ozongat.

FAQ

F: Hoe ûntstiet it Antarktyske ozongat?

It Antarktyske ozongat ûntstiet benammen troch de oanwêzigens fan ozonôfbrekkende gemikaliën, lykas chlorofluorkoarnen (CFC's), dy't yn 'e sfear ophope. Dizze gemikaliën brekke ôf yn 'e oanwêzigens fan sinneljocht, wêrtroch't chlor en broomatomen frijlitte dy't ozonmolekulen ferneatigje.

F: Wat binne de gefaren fan ozonútputting?

Ozonútputting lit mear ultraviolet (UV) strieling fan 'e sinne it ierdoerflak berikke. Bleatstelling oan oermjittige UV-strieling kin liede ta ferskate sûnenssoarch, ynklusyf hûdkanker, katarakten en skea oan marine-ekosystemen.

F: Wurde CFC's hjoed noch brûkt?

Nee, CFC's wurde net mear brûkt yn aerosolen, kuolkasten of oare konsuminteprodukten fanwege it wrâldwide ferbod oplein troch it Montreal Protokol fan 1987. Alternative en mear miljeufreonlike ferfangers binne ûntwikkele en ymplementearre.