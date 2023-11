Antarktyske Ozon Hole bliuwt ferdjipjen, nettsjinsteande reduksje yn gemikaliën

Nij ûndersyk jout oan dat it gat yn 'e Antarktyske ozonlaach yn' e midden fan 'e maitiid yn' e ôfrûne twa desennia útwreide is, nettsjinsteande it wrâldwide ferbod op chlorofluorcarbons (CFC's) - gemikaliën dy't it skyld fan 'e ierde ôfbrekke fan skealike sinnestrieling. De ozonlaach, dy't 11 oant 40 kilometer boppe it ierdoerflak leit, spilet in krúsjale rol by it filterjen fan in protte fan 'e ultraviolette strieling fan 'e sinne, wat liede kin ta hûdkanker en katarakten.

It Montreal-protokol fan 1987, dat it gebrûk fan CFC's yn aerosolen en kuolkasten mei súkses eliminearre, wie fan doel it ozongat te sluten en har nivo's werom te bringen nei dy fan 1980. In resinte UN-stipe beoardieling projizearre dat de Antarktyske ozonlaach om 2066 hinne restaurearre wurde koe. , mei herstel yn 'e Arktyske ferwachte troch 2045 en de rest fan' e wrâld binnen twa desennia.

Nettsjinsteande de fermindering fan CFK's, fûnen ûndersikers fan 'e Nij-Seelânske Otago Universiteit troch in stúdzje yn it tydskrift Nature Communications dat it gebiet dat troch it Antarktyske ozongat net signifikant fermindere is. Yn feite is d'r yn 'e rin fan' e tiid in delgong west yn ozonnivo's yn it sintrum fan it gat.

De haadauteur fan 'e stúdzje, Hannah Kessenich, beklamme dat it Montreal Protokol en CFC-reduksje-ynspanningen noch hieltyd foarútgong meitsje. De befinings suggerearje lykwols dat oare faktoaren, mooglik relatearre oan klimaatferoaring, it herstel fan 'e ozonlaach kinne hinderje.

FAQ

Wêrom is de ozonlaach wichtich?

De ozonlaach filtert de ultraviolette strieling fan 'e sinne út, wat hûdkanker en katarakten feroarsaakje kin.

Hokker gemikaliën hawwe bydroegen oan de útputting fan de ozonlaach?

Chlorofluorocarbons (CFC's), ienris in protte brûkt yn aerosolen en kuolkasten, waarden fûn om ozonnivo's te ferminderjen.

Hat it ferbod op CFC's effektyf west by it sluten fan it ozongat?

It ferbod op CFC's ûnder it Montreal-protokol fan 1987 is suksesfol yn it ferminderjen fan har gebrûk en it eliminearjen fan aerosolen en kuolkasten. It Antarktyske ozongat hat lykwols gjin signifikante reduksje sjen litten.

Hokker faktoaren kinne it herstel fan 'e ozonlaach hinderje?

Wylst de reduksje fan CFC's in wichtige stap is, kinne oare atmosfearyske feroarings, mooglik relatearre oan klimaatferoaring, it herstel fan 'e ozonlaach maskerje of tsjingean.

Hokker ynfloed hawwe dizze befinings op ynternasjonale miljeugearwurking?

Dizze befinings markearje de needsaak foar oanhâldende ynspanningen om ozonútputting oan te pakken en it belang fan it beskôgjen fan potinsjele effekten op klimaatferoaring. Se beklamje de kompleksiteit fan miljeu-útdagings en de oanhâldende needsaak foar ynternasjonale gearwurking en ûndersyk.