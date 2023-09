Nije technyk om kosmyske ôfstannen te mjitten mei Baryon akoestyske oscillaasjes

Astronomen stean foar in wichtige útdaging as it giet om it mjitten fan kosmyske ôfstannen fanwege de relativistyske aard fan ús Universum. Dit wurdt fersterke troch it feit dat as wy objekten op ôfstân observearje, wy net allinich troch de romte sjogge, mar ek werom yn 'e tiid. Dêrnjonken komplisearret de útwreiding fan 'e kosmos sûnt de Oerknal ôfstânsmjittingen fierder.

Om kosmyske ôfstannen te mjitten, fertrouwe astronomen op twa metoaden dy't kollektyf bekend binne as de Cosmic Distance Ladder. De earste metoade omfettet it brûken fan redshiftmjittingen fan 'e Cosmic Microwave Background (CMB) om kosmologyske ôfstannen te bepalen. De twadde metoade giet it om pleatslike waarnimmings mei help fan parallaksmjittingen, fariabele stjerren en supernovae.

D'r is lykwols in diskrepânsje tusken de redshiftmjittingen fan 'e CMB en lokale mjittingen, bekend as de Hubble Tension. Om dit probleem oan te pakken hat in team fan astronomen fan Sineeske universiteiten en de Universiteit fan Cordoba in twajierrige statistyske analyze fan ien miljoen stjerrestelsels útfierd. Se ûntwikkele in nije technyk dy't fertrout op Baryon Acoustic Oscillations (BAO) om ôfstannen krekter te bepalen.

Baryon akoestyske oscillaasjes binne oerbliuwsels fan 'e Oerknal dy't noch yn 'e kosmos waarnommen wurde kinne. Dizze weagen propagearren troch matearje yn it iere universum en waarden effektyf "yn 'e tiid beferzen" as it universum útwreide en ôfkuolle. Troch de skieding tusken stjerrestelsels te mjitten op basis fan de doer fan dizze weagen kinne kosmologyske ôfstannen bepaald wurde.

It team brûkte statistyske metoaden om tichtby ien miljoen stjerrestelsels te analysearjen fan 'e Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS) gegevensferzje kombineare mei de Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Imaging Surveys. De ûndersikers fûnen dat har metoade de lokaasjes fan Baryon Acoustic Oscillations sekuer identifisearre.

Dizze nije technyk, kombinearre mei oare metoaden yn 'e Cosmic Distance Ladder, koe helpe om de Hubble-spanning op te lossen en krekter skatten fan kosmyske ôfstannen te leverjen. Dit hat it potensjeel om ús begryp fan it Universum te revolúsjonearjen en ljocht te smiten op 'e mystearjes fan Dark Matter, Dark Energy, en it gedrach fan swiertekrêft op grutte skalen.

Boarnen: EurekAlert, Nature