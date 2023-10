In ûnferjitlike werjefte: Annular Solar Eclipse Over Noard-Amearika

De resinte ringfoarmige sinnefertsjustering op 14 oktober 2023 levere in adembenemend spektakel foar himelgazers op ierde. NASA's Earth Observatory makke in boeiende satellytwerjefte fan it evenemint, en markearde it skaad dat oer Noard-Amearika waard smiten doe't de moanne de sinne foar in part bedekte.

In ringfertsjustering komt foar as de Moanne foar de sinne foarby giet, mar syn ôfstân fan de ierde foarkomt dat er de sinne folslein ferberget. Tidens dit barren is de moanne op of tichtby syn fierste ôfstân fan 'e ierde, bekend as it apogeum. Dit resultearret yn 'e moanne dy't lytser oan' e himel ferskynt en lit de rânen fan 'e sinne sichtber bliuwe, wêrtroch in opfallende read-oranje ring ûntstiet dy't de "ring fan fjoer" neamd wurdt.

De ringfertsjustering begon yn Oregon om sawat 9:13 oere en gie troch Nevada, Utah, Arizona, Kolorado, Nij-Meksiko, Teksas en de Golf fan Meksiko. NASA markeart lykwols dat in totale sinnefertsjustering sichtber sil wêze fan Teksas oant Maine op 8 april 2024, wat in noch wichtiger himelsk ferskynsel leveret foar skywatchers om te belibjen.

It skitterjende byld fan 'e sinne-eclipse waard fêstlein troch NASA's EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) imager oan board fan it Deep Space Climate Observatory. It Deep Space Climate Observatory is in gearwurkingsferbân tusken NASA, de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en de US Air Force.

Tsjûge fan in sinnefertsjustering is in opmerklik barren dat ús tinkt oan 'e bûtengewoane himelske barrens dy't om ús hinne bart. Dizze satellytwerjefte fan 'e ringfoarmige sinnefertsjustering oer Noard-Amearika biedt in blik yn' e skientme en grandeur fan ús universum.

boarnen:

- Ofbyldingskredyt: NASA Earth Observatory