Meitsje jo klear foar de Partial Solar Eclipse fan 14 oktober

Op sneon 14 oktober sil in signifikant diel fan 'e Feriene Steaten de kâns hawwe om tsjûge te wêzen fan in part fan' e sinnefertsjustering. Ofhinklik fan 'e lokaasje sil de moanne oant 90 prosint fan' e sinne dekke, wat in prachtige werjefte makket. Lykwols, yn tsjinstelling ta typyske dielde sinne-eclipses, sil dit bysûndere evenemint in "ring fan fjoer" hawwe foar guon sjoggers.

De gebieten dy't de dielsinnefertsjustering net sille ûnderfine binne Alaska en it súdlikste punt fan Súd-Amearika. Foar dyjingen dy't op it besjenpaad binne, sille se tsjûge wêze fan in ringfoarmige sinne-eclipse, karakterisearre troch in halo fan sinneljocht om 'e moanne hinne.

Alex Lockwood, NASA's Science Mission Directorate's strategyske ynhâld en yntegraasje lead, ferklearre tidens in parsekonferinsje dat mear dan 65 miljoen minsken wenje binnen it annularitypaad. In ekstra 68 miljoen minsken wenje binnen 200 milen fan it paad, wat betsjut dat in signifikant oantal yndividuen de kâns hawwe om de fertsjustering te besjen.

As jo ​​​​ynteressearre binne yn it besjen fan 'e eclipse, biedt Timeanddate.com in skema fan besjen oeren foar elke lokaasje. Dit kommende barren sil de earste annulêre sinne-fertsjustering wêze dy't de Feriene Steaten sûnt 20 maaie 2012 trochkrúst.

It is krúsjaal om jo eagen te beskermjen by it besjen fan de eklips. NASA advisearret it dragen fan beskermjende sinnebril yn it heule evenemint. Kelly Korreck, de eclipse-programmamanager by NASA-haadkantoar, beklamme it belang fan it brûken fan ISO-sertifisearre bril om feiligens te garandearjen. In protte leveransiers neamd op 'e feilige sinnefilter fan' e American Astronomical Society en oanbieders fan viewer hawwe noch leveringen beskikber.

Neist it direkt besjen fan 'e eclipse, binne d'r yndirekte metoaden dy't jo kinne brûke om dit natuerlike ferskynsel te observearjen. Jo kinne bygelyks sinneljocht op in tichtby muorre of flier reflektearje mei in disco-bal, in pinhole-eclipse-viewer meitsje út húshâldlike materialen, of it skaad fan 'e eclipse projektearje troch in keukenvergiet.

As jo ​​​​it barren net persoanlik kinne tsjûgje, sil NASA de eclipse live online streame. De livestream sil plakfine fan Albuquerque, Nij-Meksiko, en Kerrville, Texas, fan 11:30 oere oant 1:15 oere EDT.

