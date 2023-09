Untdekking fan âlde harsensellenfoarrinners yn ienfâldige bisten

Undersikers út Spanje en Dútslân hawwe in fassinearjende ûntdekking makke yn ienfâldige bisten neamd placozoans, wat suggerearret dat de boustiennen fan ús harsensellen mooglik miljarden jierren lyn ûntstien binne. Placozoans, lytse wêzens dy't lykje op in sânkorrel, binne primitive organismen dy't besteane út ferskate soarten sellen en hawwe gjin organen. Se wennen sa'n 800 miljoen jier lyn yn it waarme ûndjip fan 'e see, dêr't se fiedden mei mikroben en algen.

De ûndersikers, ûnder lieding fan selbiolooch Sebastián Najle fan it Centre for Genomic Regulation, fûnen spesjalisearre sellen yn placozoans dy't opmerklike oerienkomsten fertoane mei neuronen dy't fûn binne yn kompleksere organismen. Dizze sellen, bekend as peptidergyske sellen, jouwe peptide-sinjalen frij om it gedrach fan placozoanen te koördinearjen, krekt lykas neuroanen dogge yn oare bisten. Hoewol de placozoan-sellen net folslein ûntwikkele neuroanen binne, tsjinje se as in wichtige evolúsjonêre stapstien.

Troch genetyske analyze en mikroskopyske screening identifisearre it team 14 ferskillende soarten peptidesellen yn placozoans. De sellen diele guon fan deselde genen as ús eigen neuroanen, mar misse bepaalde spesjalisearre komponinten dy't nedich binne foar it ûntfangen en generearjen fan elektryske sinjalen. Ynstee dêrfan brûke se receptorproteinen neamd GPCR's om gemyske berjochten te ûntfangen, dy't gewoan binne yn ferskate dierseltypen.

Ynteressant binne dizze peptide-frijlittende sellen tige bewarre bleaun yn placozoans, mar ôfwêzich yn oare iere bisten lykas sponzen en kamjellies. Dit suggerearret dat de evolúsje fan peptide-sekretearjende sellen de ûntwikkeling fan oare neuron-like sellen foarkomt. De ûndersikers meitsje ek yntrigearjende fragen oer de evolúsjonêre oarsprong fan neuroanen. Evoluearre neuroanen ien kear en divergen dan, of evoluearren se meardere kearen parallel?

Begryp hoe't sellen yn 'e rin fan' e tiid evoluearje en feroarje is krúsjaal foar it ûntdekken fan it ferhaal fan 'e evolúsje fan it libben. Placozoans, tegearre mei oare net-tradysjonele modelbisten lykas ctenophores en sponzen, hawwe fassinearjende geheimen dy't wittenskippers krekt begjinne te ûntdekken.

Boarne: Sel