Wittenskippers hawwe in fassinearjende ûntdekking makke oer âlde mikroorganismen neamd methanogenen dy't ljocht koenen smyt op 'e skiednis fan' e ierde. Methanogenen binne unike organismen dy't gjin sinneljocht brûke foar enerzjy en gefoelich binne foar soerstof. Se krije har enerzjy troch stiennen en mineralen yn har omjouwing ôf te brekken, en produsearje yn it proses metaan.

De reduksje fan metaan en tanimming fan soerstof yn 'e atmosfear fan' e ierde sawat 2.4 miljard jier lyn hat wittenskippers jierrenlang fernuvere. Co-auteur fan 'e stúdzje, Eric Boyd, ferklearret dat dit gearfoel mei in fermindering fan metanogeenpopulaasjes. Ien teory suggerearret dat de methanogenen te krijen hawwe mei ferhege konkurrinsje foar boarnen fan oare organismen, wêrtroch't har oantallen ôfnimme. In oare teory stelt foar dat feroaringen yn fulkanyske patroanen liede ta in fermindering fan beskikber nikkel, wat essensjeel is foar methanogenen om te oerlibjen.

It resinte ûndersyk fûn lykwols dat nikkel-ôfhinklike methanogenen kinne oerlibje mei folle legere hoemannichten nikkel dan earder leaude. Dizze mikroorganismen hawwe de mooglikheid om nikkel yn harsels op te slaan en te sammeljen, wêrtroch't har oerlibjen sels yn omjouwings wêr't nikkel min is.

Om dit proses te begripen, groeide Boyd's team methanogenen yn ferskate hoemannichten nikkel en observearre har reaksje. Troch de hoemannichte produsearre metaan te mjitten, skatte se de groei en oerlibjen fan methanogenen. Mei spektroskopyske techniken koene se bepale hoefolle nikkel yn de sellen opslein wie.

De gefolgen fan dizze stúdzje wreidzje bûten it wittenskiplike ryk. Boyd is fan betinken dat in djipper begryp fan dit biominingproses kin liede ta de ûntwikkeling fan mynboutechnologyen mei minder miljeu-ynfloed. Hy markearret trije wichtige aspekten fan it ûndersyk: de ûntdekking dat sellen nikkel kinne krije fan mineralen, it fermogen fan methanogenen om te bloeien mei lege nikkelkonsintraasjes, en har fermogen om it te sammeljen foar takomstich gebrûk.

Dit ûndersyk jout net allinich ynsjoch yn hoe't it libben op ierde ûntstien is, mar biedt ek oanwizings oer it meitsjen fan in bewenbere omjouwing foar oare libbensfoarmen. Troch de mystearjes fan it oerlibjen fan methanogen te ûntdekken, binne wittenskippers ien stap tichter by it begripen fan 'e âlde skiednis fan ús planeet.

Boarne: Dit artikel is basearre op ynformaasje fan 'e folgjende [boarne] (URL).