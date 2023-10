Nije geologyske ûntdekking op Mars jout potinsjeel oan foar âlde libben

Undersikers fan it Planetary Science Institute yn Tucson, Arizona, hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke op Mars dy't djippe gefolgen kinne hawwe foar ús begryp fan 'e skiednis fan' e planeet en de mooglikheid fan âld mikrobieel libben. Yn in resinte publikaasje yn Scientific Reports kundige it team de identifikaasje oan fan in âlde moddermar yn in regio bekend as Hydraotes Chaos. Dizze moddermar, foarme troch ûntladingen fan gas-opladen modderstienstratigrafy, datearret hast 4 miljard jier werom nei in tiid dat Mars wierskynlik bewenber wie.

De betsjutting fan dizze fynst leit yn it feit dat moddermarren, lykas harren tsjinhingers op ierde, it potinsjeel hawwe om spoaren fan âld libben yn har sediminten te behâlden. Akkumulearjende modderige sediminten op 'e boaiem fan' e mar jouwe in ideale omjouwing foar it behâld fan biomolekulen ferbûn mei mikrobieel libben. De sediminten yn Hydraotes Chaos, nei alle gedachten ûntstien út aquifers en âlde oerstreamingskanalen, kinne befetsje in skat oan bewiis fan ferline of hjoeddeiske Martian libben.

It komplekse terrein yn Hydraotes Chaos waard foarme troch it ynstoarten fan it droeger oerflak boppe de aquifers, wat resultearre yn it chaotyske lânskip dat wy hjoed sjogge. De oanwêzigens fan âlde oerstreamingskanalen, dy't wittenskippers leauwe dat ienris wetter út in no ferdwûne oseaan yn 'e noardlike leechlannen ferfierd hat, draacht fierder ta oan 'e yntriges fan dizze regio. Dizze komplekse geologyske skiednis skept in unike omjouwing foar de stúdzje fan Martian aquifers en de ferkenning fan potinsjele biomarkers.

Foarútsjocht, NASA beskôget Hydraotes Chaos as in potinsjele lâningsplak foar takomstige Mars-missys dy't rjochte binne op it sykjen nei bewiis fan bio-hântekeningen, spesifyk lipiden. De fearkrêft fan lipiden makket se in oantreklik doel foar ferkenning, om't se miljarden jierren op Mars koenen hawwe ferneare. De sediminten efterlitten troch de âlde moddermar hâlde enoarme belofte en fertsjinje prioriteit foar takomstige misjes dy't sykje om biosignatures te ûntdekken.

As ús begryp fan it geologyske ferline fan Mars trochgiet te evoluearjen, bringe ûntdekkingen lykas de âlde moddermar yn Hydraotes Chaos ús in stap tichter by it ûntsluten fan 'e geheimen fan' e Reade Planeet en it ûntdekken fan 'e mooglikheid fan âld mikrobieel libben bûten ús eigen planeet.

FAQ

Wat is in moddermar? In moddermar is in soarte mar karakterisearre troch de opgarjen fan modderige sediminten op 'e boaiem fan 'e mar. Wêrom binne moddermarren wichtich foar it sykjen nei âld libben op Mars? Moddermarren, lykas har tsjinhingers op ierde, hawwe it potensjeel om spoaren fan âld libben yn har sediminten te behâlden. De accumulation fan modder biedt in ideale omjouwing foar it behâld fan biomolekulen dy't ferbûn binne mei mikrobieel libben. Wêrom is Hydraotes Chaos in wichtige regio op Mars? Hydraotes Chaos is in regio fan kompleks terrein op Mars dat waard foarme troch it ynstoarten fan it oerflak boppe de aquifers. It befettet ek âlde oerstreamingskanalen dy't eartiids wetter ferfierden fan in eardere oseaan yn it noardlike leechlân. Dizze unike geologyske skiednis jout in finster yn it ferline fan Mars en it potensjeel foar it âlde libben fan Mars. Wat binne bio-hântekeningen? Bio-hântekeningen binne eigenskippen of stoffen dy't bewiis leverje fan ferline of hjoeddeistich libben. Yn 'e kontekst fan Mars kinne bio-hantekeningen biomolekulen as oare yndikatoaren fan mikrobiële aktiviteit omfetsje. Wat beskôget NASA yn relaasje ta Hydraotes Chaos? NASA beskôget Hydraotes Chaos as in potinsjele lâningsplak foar takomstige Mars-missys dy't rjochte binne op it sykjen nei bewiis fan bio-hântekeningen, spesifyk lipiden. Lipiden binne tige resistinte biomolekulen dy't miskien miljarden jierren op Mars hawwe trochholden.