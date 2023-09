Wittenskippers ûntdekke hast in heal miljoen jier âlde houten struktueren yn Afrika

In resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature lit de ûntdekking fan hast in heal miljoen jier âlde houten struktueren yn Afrika sjen. Dizze fynst ferleget it histoaryske rekord fan struktureel houtbewurkjen signifikant werom, lykas earder de âldste foarbylden wiene 9,000 jier âlde platfoarms oan 'e râne fan in Britske mar.

De logs waarden opgroeven by de Kalambo Falls yn Sambia troch in ynternasjonaal team fan wittenskippers. Dizze logs waarden fûn ynkepen en tapsearre, wat suggerearret opsetlik minsklik fakmanskip. Dit is in wichtige fynst, om't âlde houtprodukten ekstreem seldsum binne fanwegen it organyske materiaal dat yn 'e rin fan' e tiid degradearret.

De ûndersikers leauwe dat iere minsken yn Afrika hout brûkten foar mear ambisjeuze skeppingen, lykas platfoarms of kuierpaden, neist ark lykas spearen en graafstokken. It krekte doel fan dizze houten struktueren bliuwt lykwols ûnbekend.

De leeftyd fan de houten artefakten waard bepaald mei help fan nije dating techniken dy't mjitte de fongen enerzjy yn kwartskorrels. De ûndersikers fûnen dat de objekten út trije ûnderskate leeftiden datearren: 487,000 jier lyn, 390,000 jier lyn en 324,000 jier lyn. Dizze fynsten suggerearje dat minsken by de rivier wennen oer tûzenen generaasjes of periodyk weromkamen.

De ûntdekking fan dizze âlde houten struktueren jout weardefolle ynsjoch yn 'e feardichheden en mooglikheden fan ús iere foarâlden. It opsetlike fakmanskip dat oantoand is by it foarmjen fan de houtblokken mei assen en skrapynstruminten markeart de ferfining fan har houtwurkfeardigens.

Troch dizze artefakten te behâlden fia foto's mei hege resolúsje, koene wittenskippers de fakmanskipmetoaden studearje en ynterpretearje dy't brûkt waarden troch ús iere foarâlden. Dizze ûntdekking wreidet net allinich ús kennis fan 'e minsklike skiednis út, mar beklammet ek it belang fan dokumintearjen en behâld fan âlde artefakten foar takomstich ûndersyk.

