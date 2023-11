De ûntdekking fan iere aviêre fuotprinten smyt ljocht op âlde migraasje

In baanbrekkende ûntdekking fan 27 aviêre fuotprinten oan 'e súdkust fan Austraalje hat weardefolle ynsjoch levere yn' e iere aviêre evolúsje en potinsjele migraasjepatroanen. Datearje werom nei it iere Kryt doe't Austraalje noch ferbûn wie mei Antarktika, dizze fuotprinten binne guon fan 'e âldste en meast definityf identifisearre fûgelspoaren op it súdlik healrûn, rûsd op tusken de 120 en 128 miljoen jier âld.

Oars as in protte fûgelspoaren en fossilen út dizze tiidperioade, dy't foaral te finen binne op it noardlik healrûn, benammen yn Aazje, lit dizze ûntdekking miljoenen jierren lyn in ferskaat oan fûgelsoarten sjen op it súdlik healrûn by de Súdpoal. Dizze fynst daagt eardere oannames út en wreidet ús begryp fan iere aviêre distribúsje út.

De fuotprinten, fariearjend yn grutte fan 7 oant 14 sintimeter (2.75 oant 5.5 inch) breed, waarden ûntdutsen yn 'e Wonthaggi Formaasje yn 'e omkriten fan Melbourne. Dizze geologyske formaasje markearret de skieding fan Austraalje fan Antarktika sawat 100 miljoen jier lyn. Yn dy tiid bestie de poalomjouwing út in skeurdelling mei flakke rivieren, dy't ûnder de poalwinters befrieze temperatueren en moannen fan tsjuster belibbe.

De oanwêzigens fan dizze aviêre spoaren op meardere stratigrafyske nivo's suggerearret it weromkommend uterlik fan ferskate fûgelsoarten, wat mooglik oanjout op seizoensfoarming yn 'e poalsimmers. It is oannimlik dat dizze spoaren lâns in trekrûte efterlitten binne, om't fûgels de regio trochstutsen.

De delikate aard fan fûgelbonken en it lichtgewicht fan fûgels sels meitsje har behâld yn 'e fossile rekord ongelooflijk seldsum. Dêrom biedt de ûntdekking fan dizze spoaren in útsûnderlike kâns om te studearjen en mear te learen oer de avifauna fan it ferline.

Dizze opmerklike fynst folget op in eardere ûntdekking yn 2013, wêrby't twa 105-miljoen jier âlde fûgelspoaren waarden fûn yn 'e Austraalje's Eumeralla Formaasje, wêrtroch't Austraalje syn posysje as in wichtige boarne fan iere fossile fûgels fan 'e fûgels ferstevige.

Wylst de COVID-19-pandemy in fertraging yn 'e analyze fan' e fuotprinten needsaaklike, sloech de haadauteur, Anthony Martin, krêften gear mei oare saakkundigen yn paleontology en geology om de spoaren sekuer te studearjen en te ynterpretearjen.

Mei tank oan pionierswurk wittenskippers lykas Martin en syn kollega, wy bliuwe te ûntdekken fitale oanwizings oer de âlde wrâld en krije in djipper begryp fan de iere evolúsje en gedrach fan aviêre soarten. Dizze ûntdekking foeget in oar haadstik ta oan ús oanhâldende ferhaal fan aviêre evolúsje.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Hoe âld binne de fuotprinten ûntdutsen yn súdlik Austraalje?

De fuotprinten dy't fûn binne oan 'e súdkust fan Austraalje datearje út 'e iere Krytperioade, rûsd op tusken de 120 en 128 miljoen jier âld.

2. Wêrom is dizze ûntdekking wichtich?

Dizze ûntdekking is wichtich om't it weardefolle ynsjoch leveret yn iere aviêre evolúsje en migraasjegedrach. It útdaget eardere oannames oer aviêre distribúsje yn 'e iere Kryt en wreidet ús begryp út fan fûgelsoarten op it súdlik healrûn.

3. Wêr binne de fuotprinten ûntdutsen?

De fuotprinten waarden fûn yn de Wonthaggi Formaasje besuden Melbourne, Austraalje. Dizze geologyske formaasje markearret de skieding fan Austraalje fan Antarktika sawat 100 miljoen jier lyn.

4. Wat litte de fuotprinten sjen oer migraasjegedrach?

De oanwêzigens fan dizze fuotprinten op meardere stratigrafyske nivo's suggerearret in weromkommend optreden fan fûgels, wat mooglik oanjout op seizoensfoarming yn 'e poalsimmers. Dat suggerearret dat de fûgels it gebiet mooglik brûkt hawwe as trekrûte.

5. Wêrom binne fûgelfossylen seldsum?

Fûgelfossylen binne seldsum troch de teare aard fan fûgelbonken en de lichtgewicht struktuer fan fûgels sels. Behâld fan har oerbliuwsels yn 'e fossile rekord is seldsum, wêrtroch't de ûntdekking fan dizze fuotprinten benammen weardefol is foar wittenskiplike stúdzje.