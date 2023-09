Nije fossylen iepenbierje ynsjoch yn 'e kolonisaasje fan lân troch cyanobaktearjes

Detaillearre 3D-rekonstruksjes fan fossilen ûntdutsen yn Skotlân jouwe ljocht op hoe't mikrobieel libben de iere terrestryske ekosystemen beynfloede. De fossilen hearre ta in soarte fan cyanobaktearjes neamd Langiella scourfieldii, dy't bloeide ûnder iere lânplanten mear as 400 miljoen jier lyn yn 'e iere Devooanyske perioade. Neffens in stúdzje publisearre yn iScience binne dizze fossilen it âldst bekende foarbyld fan 'e Hapalosiphonaceae-famylje fan cyanobaktearjes dy't lân kolonisearre hawwe.

Cyanobaktearjes, in groep âlde mikroorganismen, spile in krúsjale rol by it foarmjen fan it libben op ierde. Se binne goed dokumintearre yn marinerotsen, mar it begripen fan har kolonisaasje fan lân is noch altyd in ûnderwerp fan stúdzje. Cyanobaktearjes wurde fûn yn ferskate omjouwings, ynklusyf oseanen, swietwetter, fochtige boaiem, en sels Antarktyske rotsen. Se dogge mei oan fotosynteze, fergelykber mei planten, en binne bekend om har wiidweidige bloei dy't wetteroerflakken blau-grien meitsje.

Yn it iere Devoon ferfolle cyanobaktearjes deselde ekologyske funksjes as hjoed. Se wiene wichtich foar fotosynteze en tsjinnen as fiedingsboarne foar oare organismen. Dizze mikro-organismen binne wierskynlik ûntstien yn swietwetteromjouwings en begûnen betiid yn har skiednis lân te kolonisearjen, potinsjeel konkurrearje mei iere planten foar romte.

De ûntdekking fan fossilen fan Langiella scourfieldii waard mooglik makke troch moderne 3D mikroskopen. Dizze fossilen, tegearre mei dy fûn yn 1959, waarden befêstige dat se fan deselde soarte wiene. De oanwêzigens fan "echte branching" yn dizze fossilen, in karakteristyk groeipatroan fan cyanobaktearjes, befêstige har oanwêzigens yn it Early Devonian ekosysteem.

It lânskip fan 'e iere Devoon yn Aberdeenshire, dêr't de fossilen fûn binne, soe der gâns oars útsjoen hawwe as hjoed. Skotlân lei tichtby de evener, mei in tropysk oant subtropysk klimaat. De Rhynie Chert, it fossile plak, bestie út sânige plattelân mei ûndjippe poelen swietwetter oant brak wetter. Fulkanyske aktiviteit en waarme boarnen makken it gebiet fergelykber mei it hjoeddeiske Yellowstone National Park. De biodiversiteit yn dizze perioade primêr sintraal om fochtige rotsen by wetterpoelen, bedutsen mei mikrobiële matten besteande út baktearjes, algen en skimmels.

Dit ûndersyk wreidet ús begryp út hoe't cyanobaktearjes lân kolonisearren en ljocht smyt op 'e ynteraksjes tusken mikrobieel libben en iere terrestryske ekosystemen.

boarnen:

- iScience: [Link]

- It Natuerhistoarysk Museum: [Link]