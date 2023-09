Nije metoade Upcycles plestik yn weardefolle oerflakaktive stoffen brûkt yn sjippe en detergenten

Undersikers fan Virginia Tech hawwe in baanbrekkende metoade ûntwikkele om plestik te ferwurkjen yn weardefolle gemikaliën neamd surfaktanten, dy't wurde brûkt yn 'e produksje fan sjippe, detergent, en mear. Dizze metoade kin in rendabel en miljeufreonlik alternatyf leverje foar tradisjonele plestik recycling.

De kaai foar dizze ûntdekking leit yn 'e molekulêre oerienkomst tusken polyetyleenplestik en fatty soeren, dy't in gemyske foarrinner binne foar sjippe. Beide materialen binne gearstald út lange koalstofketen, mar fatty soeren hawwe in ekstra groep atomen oan 'e ein fan' e keten. Bouwe op dizze oerienkomst, de ûndersikers hypoteze dat it mooglik wêze soe om polyetyleen te konvertearjen yn fatty soeren en úteinlik produsearje sjippe.

Om de lange polyetyleen keatlingen effisjint te brekken yn koartere keatlingen, ûntwikkele it ûndersyksteam in unyk temperatuergradient thermolyseproses. Dit proses befette it ferwaarmjen fan it plestik yn in spesjaal boude reaktor op in hege temperatuer en dan it fluch koeljen. Nei de thermolyse krigen de ûndersikers "polyetyleen mei koarte keten", ek wol bekend as waxen.

De folgjende stap wie it tafoegjen fan in pear mear wichtige stappen, ynklusyf saponifikaasje, om de waaksen te transformearjen yn sjippe. Mei help fan saakkundigen dy't spesjalisearre binne yn komputermodellering en ekonomyske analyse, ferfine it ûndersyksteam it upcyclingproses. It einresultaat wie de earste soap fan 'e wrâld makke fan plestik.

Opmerklik kin dizze upcyclingmetoade wurde tapast op sawol polyetyleen as in oar gewoan brûkt plestik, polypropyleen. Dizze plestik wurdt fûn yn ferskate deistige konsuminteprodukten lykas ferpakking, fiedselkonteners en stoffen. In grut foardiel fan dizze upcycling technyk is dat it tagelyk kin ferwurkje sawol polyetyleen as polypropyleen, elimineren de needsaak foar aparte sortearring fan dizze plestik.

Fierder hat de metoade ienfâldige easken: plastyk en waarmte. Wylst ekstra yngrediïnten nedich binne om de waaks te konvertearjen yn fetsoeren en sjippe, is de earste transformaasje fan it plestik ienfâldich. Dit makket dizze upcyclingmetoade maklik oanpasber en potinsjeel skalberber foar yndustriële tapassingen.

It ûndersyk waard publisearre yn it tydskrift Science en toant in nije rûte foar plestik upcycling sûnder de needsaak foar komplekse prosedueres of nije katalysatoren. Dizze ynnovative oanpak hat it potensjeel om takomstige kreative ûntwerpen te ynspirearjen foar upcyclingprosedueres.